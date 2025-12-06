Victoria de Quintana y Robaina en el Memorial Paco Romero

Juan Carlos de Felipe Santa Lucía de Tirajana Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:59 Comenta Compartir

El Slalom Santa Lucía de Tirajana-Memorial Paco Romero puso el broche final con una nueva victoria el piloto Juan Carlos Quintana con el Skoda Fabia R5, en esta ocasión copilotado por un amigo suyo, Juan Robaina, en la que era su primera experiencia con este deporte. En car-cross se impuso Simón Medina con el Kincar, Eludián Rodríguez en quads y Kenny Huertas en motos.

Espectacular final de temporada en el tramo de Pozo Izquierdo y el Barranco de Tirajana, con una gran participación y bonitas pugnas en las diferentes modalidades, trofeos y copas. Además un trazado que contribuyó a que los pilotos fueran lo más rápido posible sin tener el peligro de las piedras sueltas por el paso de los coches. Un trabajo realizado por el piloto Vicente Arencibia que le fue reconocido con la entrega de unas placas de agradecimiento en nombre de todos sus compañeros de la tierra.

Otros nombres propios

Los grancanarios Quintana-Robaina ganaron tres de las cuatro pasadas (dos en cada sentido del TC de 6 km), cediendo solamente en la tercera el scratch, por lo que casi fue un pleno para los triunfadores del slalom. Pero siempre con un perseguidor que no aflojaba tampoco el ritmo,Borja y Rubén Pérez, que se llevaron el cuarto scratch del total con el otro Skoda Fabia R5. Y el tercer escalón del podio fue para otro piloto de Fuerteventura, Gustavo Sosa con el Hyundai i20 Rally2, en uno de sus mejores resultados de su etapa Hyundai. Y ahora con nueva copilota, la catalana Lorena Romero que se estrenaba en la isla redonda.

Eh dos ruedas motrices y cuarto absoluto, Cristian Calderín-Vero Tejera con el Golf GTI, que fueron una vez más insuperables a pesar de las presiones de Ariel Navarro-Gabriel Aboumedelej.