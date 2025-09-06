Victoria de Armide Martín y Pedro Domínguez en la Era del Cardón

Aunque hubo un apretado fin de carrera para el resto del podio, por una penalizaciones a dos de los equipos favoritos en este Rallysprint

Juan Carlos de Felipe Agüimes Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:11

Armide Martín y Pedro Domínguez, a los mandos de su Skoda Fabia R5, han sido los ganadores de la 9º edición del Rallysprint Era del Cardón, primera prueba tras el parón veraniego.

Con unas temperaturas muy altas se celebraba la prueba en el mítico trazado de la Era del Cardón, que en su trazado de 8,44 km se le daban seis pasadas (tres en cada sentido) para sumar la clasificación final.

Una clasificación que dio un vuelco en el ecuador de la prueba, se iba a decir en la última de las mangas a disputar, siendo el mayor beneficiado Armide Martín, que no cometía ningún error y eso le permitía llevarse la victoria sin discusión.

La segunda plaza, pero a más de 2 minutos del ganador era para Alejandro Martín y Gabriel Espino con su Peugeot 208 Rally4, que en una prueba de menos a más le permitió escalar posiciones en la clasificación general.

Muy bonita fue la lucha entre los Rally4, como el de Noé Armas y Efrain González con el Renault Clio Rally4 de El Taro en lo que ha sido la mejor competición desde que estrenara esta montura, y que como premio se llevaba la tercera posición de la general a sólo 1,2 segundos del piloto del 208.

Uno de los grandes favoritos que se quedaron fuera del podio fue Benjamín Avella y Briseida Ramos con el Alpine A110 GT+ que tras un error en la llegada al parque de trabajo eran penalizados con 2 minutos y esto no les permitía pasar de la cuarta plaza de la general en la prueba.

Algo parecido le ocurría a Ayoze Benítez y Patricia González con el Porsche 911 GT3 que también era penalizado con 2 minutos, aunque antes de la celebración de la última manga decidían abandonar la prueba.

A todo esto, la quinta plaza de la general era para Esteban Feo y Adriá Muñoz con uno de los numerosos Mitsubishi Evo presentes en la prueba, en esta ocasión era un IX N+ arrastrando también una penalización de 10 segundos que le hubiera dado, sin ella, la cuarta plaza.

Muy bueno el ritmo de carrera de la pareja formada por Ayose Moreno y Francisco Gutiérrez, que con un Honda Civic con muchos años, se permitían llegar hasta la sexta posición, justo por delante de otra de las grandes sorpresas de la prueba, como Mario Déniz y Carlos Alemán con un Peugeot 106 S16.

Sin duda alguna con uno de los coches más bonitos de ver y oír, Vicente Arencibia y Víctor Suárez, estrenaban un Subaru Impreza, antiguo grupo A, con los colores de cuando fue campeón del Mundo de Rallys. Para ellos fue la octava plaza de la general.

Y cerrando la lista de los diez primeros clasificados, Daniel Rodríguez y Carlos González con el Honda Civic fueron novenos de la general, seguido de Alejandro y Aarón Carreño con un Citroën Saxo VTS.