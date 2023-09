Toni Bou: «Ahora lo único que quiero es disfrutar»

Es el deportista con más títulos mundiales con diferencia, el piloto catalán Toni Bou ya suma 33º títulos en Trial (17 exterior y 16 Indoor) y hemos podido compartir unos minutos con él en la instalaciones de Honda Canarias.El multicampeón mundial visita Gran Canaria para participar en el III Trial Distrito Tamaraceite, San Lorenzo Tenoya que se disputa este sábado en La Cicer y que también soporta una causa solidaria como la Asociación Pequeño Valiente, una prueba organizado por el Club Toma Plátano.

–Felicidades por el último título conseguido hace escasamente una semana, que ya suman 33º Mundiales, ¿los recuerda todos?

–Si me pongo a pensar sí que los recuerdo todos, pero sí tengo títulos mucho más marcados que otros, hay momentos muy especiales como el primero en Menorca que es un sueño para cualquier deportista y no se olvida. Cada uno tiene su historia. He conseguido la 33 antes que Fernando Alonso.

-En las competiciones lo hace usted todo fácil...

-Lo bueno y lo malo del deporte es que, cuando sale parece fácil. Entre más fácil parece es que mejor lo estás haciendo, entonces esa es la gran diferencia y más con un deporte como el Trial que es todo muy preciso y a veces parece que la diferencia sea más pero no es tanta.

- ¿Cual ha sido su título más difícil?

-Diría que el año 2013, que fue la temporada más complicada donde hubo un cambio de reglamento y no se adapta a la forma de mi pilotaje. Era un tipo de reglamento que aún lo tenemos hoy en día y es muy difícil de aplicar para los jueces y mi interpretación no fue muy buena ese año. Recuerdo que llegamos hasta la última carrera jugándome el título con Adam Raga y ese fue el título más complicado porque me llevo al límite todo el campeonato.

- Tras todos estos títulos conseguidos, ¿qué es lo que le motiva a seguir peleando?

-Lo que más me motiva es que me gusta mucho lo que hago, y quiero intentar superarme cada día, aunque cada vez es más difícil. Trabajamos con el equipo, intentamos ir dando paso a delante, que a veces para dar uno hacia delante das dos hacia atrás. Es un deporte que me apasiona, me gusta y mientras me levante cada día con ganas de seguir entrenando, creo que eso me hará mantener el nivel.

- En el trial moderno, ¿cuáles son más difíciles las exteriores o las indoor?

–Es complicado, en el indoor pasa todo muy deprisa, te la juegas en una o dos zonas y no puedes cometer un error, pero también cualquier piloto puede estar delante y pasar a la final, donde todo se pone a 0 y en cinco zonas te lo juegas todo. Pero también son más espectaculares de cara al público, que entiende mejor lo que hacemos.

-¿Qué porcentaje equivale a la moto en sus títulos?

-Por suerte, creo que el Trial es el deporte del motor donde el piloto siempre puede echar el resto. El pilotaje está por encima de la moto, pero es evidente que una buena moto y un buen equipo es esencial. Es un deporte que con una moto estándar podrías estar arriba, pero sería mucho más exigente para el piloto que lo tendría que dar todo en cada zona y mantener ese nivel es lo realmente complicado. Lo que sí es verdad es que sin esta moto habría ganado mundiales, pero no tantos seguidos sin cometer errores, porque hacemos una combinación muy buena.

- ¿Cuál es la meta de Toni Bou ahora mismo?

-Sinceramente, la meta la hemos pasado, un sueño era ganar más de 10 mundiales, más de 20, más de 30 y hubo algún momento que había un número de 100 victorias y ya llegamos a las 200 victorias. Ahora mismo no hay números en mi cabeza, soy súper competitivo y lo que quiero es disfrutar, pasármelo bien lo máximo que pueda.

- ¿Cuál ha sido la base de sus victorias y títulos?

-He tenido la suerte de tener a mi padre en las carreras y siempre está conmigo en las buenas y en las malas y, eso es vital, tener alrededor mío a mi pareja, a mi madre y a toda mi gente. Eso me ha ayudado muchísimo.