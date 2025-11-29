Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Rogelio Peñate muesrra su medalla junto a Diego Domínguez. C7

Tercer puesto lleno de mérito para Rogelio Peñate en la WRC2 Challenger de Arabia

Automovilismo ·

El copiloto de Santa Lucía de Tirajana consigna la dureza de la prueba para abrillantar este resultado

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:47

Rogelio Peñate concluyó su temporada más intensa con un excelente resultado en la prueba saudita. Junto a Diego Domínguez, resiste a las inclemencias de los desiertos de Oriente Medio y demuestra una entereza que le catapulta a la tercera posición de WRC2 Challenger y a la cuarta de la clasificación general de la división de plata. El campeón del mundo de WRC3 del curso pasado agradece a todos el apoyo brindado a lo largo de la campaña.

La prueba con base en Jeddah se presentaba como una de las más duras del calendario internacional. El último día del campeonato,que arrancó el miércoles, guardaba tres tramos, uno de 33.28 kilómetros entre ellos. Rogelio y Diego, plenamente centrados en cerrar el año con nota, mantuvieron la constancia y recibieron su premio: la tercera plaza de la categoría WRC2 Challenger. Además, firmaron un excelente cuarto puesto en la clasificación general de WRC2. Un broche magnífico a un 2025 de tremendo aprendizaje para el español y su piloto paraguayo.

Satisfacción plena

«Ha sido un rally durísimo», resume el natural de Santa Lucía de Tirajana. «En esta última etapa, el motor se paraba en los saltos y nos obligaba a frenar muchísimo. Hemos sufrido, pero hemos terminado».

Esta temporada, el deportista tirajanero ha participado en trece de las catorce citas que integraban el almanaque del WRC.

