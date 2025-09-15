Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Juan Carlos de Felipe y Teo Vega, con su nueva montura. Motoraldia7.com

Teo Vega y Juan Carlos de Felipe vuelven a A Coruña y estrenarán el Renault 4

Automovilismo ·

La prueba se celebra entre este jueves y el domingo

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:01

El renovado apoyo de Renault España ha hecho posible la presencia de Teodoro Vega y Juan Carlos de Felipe en la 9º edición del Eco Rally A Coruña, que valedero para el Campeonato de Europa de la especialidad, tendrá lugar entre el jueves y el domingo. Una prueba en la que este equipo tiene una muy mala experiencia de la edición del año pasado, pero a la que acuden con mucha ilusión para poder participar en su primera prueba del Campeonato de Europa.

El equipo grancanario estrenará el nuevo Renault 4, un vehículo icono de la industria europea y archiconocido en España por sus amplias ventas en la década de los 60 y 70, y que vuelve en una atractiva versión 100% eléctrica con 120 ó 150 CV y hasta 400 km. de autonomía con la batería de 52kWh.

La prueba coruñesa recorrerá un total de 467,73 km de tramos de regularidad, dividido en 13 tramos que a su vez se dividirán en dos días de competición (viernes y sábado), con lo que este EcoRally pasa a ser uno de los más duros de 2025.

