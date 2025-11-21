Teo Vega y Juan Carlos de Felipe, en el Ecorally Castilla-La Mancha

Un espectacular Renault Rafale Híbrido Enchufable es la montura de la dupla canaria en la cita que se desarrolla hasta el domingo

Viernes, 21 de noviembre 2025

Aunque CEEA 2025 ya cerró su calendario, Toledo ha pedido preinspección para la temporada 2026 y es válido este año para la Copa, por lo que el equipo ha querido despedir el año en tierras peninsulares.

El 1º Ecorally Castilla - La Mancha está organizado por Pitlane NETWORK y su presidente Pedro Fermín Flores es un entusiasta periodista del motor con lo que la prueba ha sido muy bien acogida por todos y la RFEDA está a la espera de la celebración de esta prueba para preparar el calendario del CEEA 2026, la prueba se celebra hasta el 23 de noviembre.

Atendiendo la invitación del Comité Organizador de esta prueba y las ganas de este equipo de conocer nuevos Ecorally, surgió la oportunidad de estar presentes gracias a Renault España, que ha pedido para la ocasión un espectacular Renault Rafale Hibrido Enchufable, con lo que Teo y Juan Carlos se estrenan en esta categoría, habiendo pasado ya por la de eléctricos e híbridos.

En cuanto a la prueba, en principio los 8 tramos de regularidad previstos son de los denominados normales, con 44.870 km para el más grande y 10.141 km para el más corto de la jornada del sábado, que es cuando se realizará la competición de regularidad y eficiencia. Siendo el viernes el momento de verificaciones y Ceremonia de Salida, en un marco incomparable como la ciudad de Toledo.

«Parecía que con el Ecorally de Canarias íbamos a poner el punto y final a nuestra temporada pero no ha sido así, desde la organización del Ecorally Castilla - La Mancha nos han facilitado las cosas y aquí estamos. Para esta ocasión hemos elegido la categoría de Híbridos Enchufables, un poco para ver qué hacemos la próxima temporada. Toda la suerte del mundo para esta organización y que disfrutemos de las carreteras y paisajes de Castilla - La Mancha», comenta Teo Vega.

Y además Juan Carlos de Felipe decía: «Con la temporada del CEEA 2025 cerrada, llegó la invitación de Pedro Fermín Flores para estar presentes en el Ecorally Castilla - La Mancha y claro, no hemos podido resistirnos. Además y como nos gustan los retos, vamos a probar en la categoría que nos faltaba por probar y la hacemos con un espectacular coche como el Rafale de Renault, todo un lujo».

Patrocinios

Este proyecto en el CEEA 2025 es posible gracias a: Renault España, Escudería Lanzarote, Taro Electrolinera, Motor Arisa, Taller Cutillas, Federación Canaria de Automovilismo y Federación de Las Palmas de Automovilismo