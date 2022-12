La temporada de rally terminará en Lanzarote este fin de semana

Este martes se inició la cuenta atrás para el broche final de la temporada 2022 de los rallys canarios, tras la presentación oficial del 43º Rally Orvecame-Isla de Lanzarote que se disputa este viernes y sábado, con una interesante lista de 61 equipos inscritos. Salvo el campeonato regional, tanto el campeonato BP de Las Palmas, como el Insular de Lanzarote y la Orvecame-DISA Cup tienen en juego varios de sus títulos, que se van a decidir en los tramos cronometrados de Lanzarote. También es puntuable para el Trofeo de Promoción y Volante FALP.

El Patio de los Artesanos en la Casa-Museo del Campesino acogió esta presentación de la prueba organizada por el CD. Evesport, con la asistencia del consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Alfedo Mendoza; el alcalde de Tinajo, Jesús Machín; y los concejales de Deportes de los municipìos de Arrecife, Tías, San Bartolomé, Teguise; junto al presidente de la organización, José Víctor Rodríguez; el presidente en funciones de la FALP, Miguel Angel Domínguez; y Javier Martín, director de marketing del Grupo Cabrera Medina (Orvecame y CICAR).

Lanzarote está viviendo «el mes del motor» como definió uno de los intervinientes, que en general valoraron muy positivamente el intenso final de temporada, primero con el reciente Rallye Isla de los Volcanes que fue todo un éxito y ahora llega el colofón con el rally sobre asfalto.

Jesús Machín, que además de alcalde es piloto de rallys, solicitó ya al nuevo presidente electo de la FCA que no dejase a las islas menores apartadas de la decisión de los campeonatos regionales, señalando que «pues no es justo que el alto nivel del automovilismo de Lanzarote y de nuestras pruebas no se tengan en cuenta para la decisión de un campeonato regional, ya que debería ser obligatorio participar en todas las citas y no solamente en las más cerca de casa o de las islas principales«.

El consejero de Deportes cerró la presentación comentando que superada la crisis de abril con la cancelación del «Volcanes», después de ese fiasco se han hecho las cosas muy bien «y tanto Evesport como el Cabildo hemos trabajado muy duramente para ejecutar todo el calendario del automovilismo insular y hoy estamos de enhorabuena con el último rallye ya a punto de celebrar, con un recorrido que recoge lo mejor de los tramos lanzaroteños, la gran mayoría de los pilotos insulares participando y una lista de inscritos de gran nivel con esos 61 equipos y coches. Creo que se lo merecía Lanzarote, sus pilotos y los aficionados«.

Por parte de Evesport, su presidente expresaba una vez más su compromiso con el automovilismo de Lanzarote: «A pesar de los pesares cumpliremos con nuestro compromiso de organizar un buen rallye y estaremos muy a gusto con nuestra gente, junto al automovilismo que tantas satisfacciones nos ha dado, con el deseo de que todos disfruten del rallye después de un año tan complicado«.

Este martes también se celebró la reunión de seguridad en la delegación insular del Gobierno, donde se trataron y ultimaron los detalles sobre seguridad y para comprobar que todos los puntos están bien atados y controlados, sobre todo teniendo en cuenta que este año el rallye lo abre un tramo nocturno de más de 15 km el viernes por la noche y se espera una gran afluencia de espectadores a lo largo de toda la jornada del sábado, tanto en los tramos como en la llegada final en Arrecife, donde estará también el parque de asistencias (Recinto Ferial).

Los tramos, al no poderse rescatar «Tabayesco», el rutómetro es muy similar al del año pasado, salvo el cambio de La Candelaria que se hace en sentido inverso.

Todos los datos se pueden ver y descargar ya en la web de www.VMRM.net, donde en la sección «Llegar a», se puede elegir el punto donde queremos ver el tramo cronometrado y la aplicación te enseñará la ruta a través de Google Maps para llegar sin problemas. Aquí también se podrá seguir los tiempos y clasificaciones el día del rally.

Con respecto a la lista de 61 equipos que les adelantamos, ya que solamente está a falta del visado por la FALP (su publicación oficial es el miércoles a las 19 horas), el número 1 es para el actual campeón y líder del Campeonato BP 2022, Julio Martínez, con Pedro Viera de copiloto en el Porsche 911 GT3.

Su directo rival en pos del título tampoco falta, Toñi Ponce con Pedro Domínguez en el Hyundai i20 R5. Junto a los Porsche 911 GT3 de Toñín Suárez-Jorge Cedrés y de Oliver Rodríguez-David Rivero prometen una dura pugna por las plazas de podio. Además de Yeray Lemes-Rogelio Peñate que encabezan una «nube» de pilotos con Mitsubishi Lancer Evo, como Aníbal Machín, Suso Lemes, Alejandro Rodríguez, Josué Alemán o Camilo González. Todos son siempre equipos muy complicados de doblegar en Lanzarote y sobre todo Yeray Lemes que buscará su plaza de honor tras ganar el pasado año con esta misma montura.

Otro gran punto de interés serán los supervivientes de la DISA-Orvecame Cup, con mayoría de pilotos lanzaroteños como Raúl Hernández, Juan Carlos de la Cruz, Javier Cañada y Alfredo Guerra, además de Giovanni Fariña y Nelson Climent, que pugnarán por las primeras plazas del certamen organizado por Sport&You Canarias.