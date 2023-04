Seis pruebas para el Rally & You Cup

En menos de una semana comenzará la segunda edición del certamen promocional que organiza Sports & You Canarias. Sin duda, en 2022 fue uno de los grandes atractivos del año, especialmente en el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto, escenario en el que se celebran sus seis pruebas programadas. En 2023 llegan novedades, especialmente en la nueva denominación del campeonato.

A partir de la próxima cita, la Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup pasa a ser su nueva denominación, gracias a la incorporación de firmas como Bp Ultimate y Plus Car Rent a Car, que han mostrado un decidido apoyo hacia uno de los campeonatos que más dio que hablar a lo largo del pasado año. Con la incorporación de ambas marcas, así como Joyería Platino, Sports & You Canarias garantiza la cuantía de premios y ayudas vistas en 2022, un valor añadido que se suma a los prestacionales vehículos de este certamen, el Peugeot 208 Rally4 y el Opel Corsa Rally4.

El CC Alisios acogió la presentación oficial de esta nueva edición, acto al que acudieron medios de comunicación, colaboradores del proyecto y, sobre todo, los siete equipos inscritos en el Rally Islas Canarias, donde arrancará el campeonato. Por segundo año consecutivo, el certamen contará con equipos de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria.

«Hemos trabajando intensamente con vistas a esta temporada. La edición de 2022 fue un éxito sin precedentes, de hecho, nunca se había hablado tanto de un campeonato de este tipo, por lo que nuestros equipos se merecen cualquier esfuerzo que hagamos por ellos», destaca Emma Falcón, directora del proyecto.

«La nueva denominación viene dada por el decidido apoyo de Bp Ultimate y Plus Car, dos firmas que formaban parte de mi nómina de patrocinadores en mi etapa como piloto y que no han dudado a la hora de lanzarse a este proyecto», declara ilusionada la responsable de este certamen.

La Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup mantiene su calendario original de seis rallys. El primero de ellos será el Rally Islas Canarias, puntuable para el FIA European Rally Championship y el Supercampeonato de España. Posteriormente, le tocará el turno al Rally Senderos de La Palma, para continuar con el Rally Villa de Adeje (Supercampeonato de España), el Rally Isla Tenerife, el Rally de Maspalomas y el Rally Isla de Lanzarote.

Sports & You Canarias mantiene los premios de la temporada pasada, tanto los que se repartían por carrera como los finales, esos que evidencian la escalera promocional junto a Sports & You, al permitir a los vencedores disputar rallies más allá de nuestras fronteras.

Durante el acto de presentación, se sortearon diferentes detalles cortesía de los patrocinadores y colaboradores del certamen de Sports & You Canarias. Además, Platino Joyería también obsequió a cada uno de los copilotos con un reloj.

En 2023, este certamen cuenta con el apoyo de Bp Ultimate, Plus Car Rent a Car, Pirelli, Fred. Olsen Express, Joyería Platino, Peugeot Sport y Opel Motorsport.