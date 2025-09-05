Rugen los motoroes en Gran Canaria con el Rallysprint Era del Cardón

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:33 Comenta Compartir

El 9º Rallysprint Era del Cardón arranca este sábado a las 8.00 horas desde la zona de asistencia en el Recinto Ferial de Agüimes, con la primera de las seis pasadas al popular y selectivo tramos de la Era del Cardón en sus dos sentidos. A las 18:30 horas está prevista la ceremonia de entrega de trofeos.

En este trazado tan selectivo y con sus seis pasadas puede pasar de todo. Además no permite errores y eso hace de esta competición algo especial. Donde los 48 equipos inscritos no tendrán prácticamente un respiro, dado que no habrá ningún para entre mangas, aunque se ha estipulado un tiempo de una hora y cuarenta minutos entre manga y manga, con lo que habrá tiempo de pasar por la asistencia como mínimo una hora aproximadamente entre manga y manga, teniendo en cuenta el cambio de sentido.

Nombres propios

El equipo ganador de las dos últimas ediciones del Rallysprint Era del Cardón-Villa de Agüimes será el portador del número 1 en el Porsche 911 GT3 de Ayoze Benítez, con Patricia González en las labores de copilotaje.

Además de Benítez-González, el trío de favoritos al podio está compuesto también por la vuelta de Armide Martín - Pedro Domínguez con el Skoda Fabia R5 y el Alpine A110 GT+ de Benjamín Avella, copilotado esta vez por Briseida Ramos, esperando cuajar su primer buen resultado con esta novedosa montura francesa.

Con intenciones de posicionarse como aspirante al título provincial, encontramos a Esteban Feo sobre su habitual Mitsubishi Lancer Evo IX, copilotado por el también lanzaroteño Adriá Muñoz, que en el pasado rallysprint de Antigua se quedaron a las puertas de la victoria por culpa de una avería mecánica en el último tramo y esperan recuperarse del golpe con un buen resultado fuera de su isla.

Otro atractivo será la pugna en el grupo de los Rally4, con Alejandro Martín-Gabriel Espino con el Peugeot 208 y los Renault Clio de Noé Armas-Efraín González y Chano Gil-Adrián Gil.