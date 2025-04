Rally Islas Canarias 2025: Rovanpera manda tras los dos primeros tramos

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 25 de abril 2025, 10:57 | Actualizado 11:28h. Comenta Compartir

Con solo dos tramos celebrados en el Rally Islas Canarias, el piloto finlandés Kalle Rovanpera es el claro líder de la prueba con su Toyota GR Yaris Rally1 tras ganar esas dos primeras especiales.

La segunda y tercera plaza son para el resto del equipo de Toyota Gazoo Racing, con el francés Sebastien Ogier a 15,8 segundos y al piloto británico Elfyns Evans en la tercera posición a 16,3 segundos del líder.

La debacle ha sido para el equipo Hyundai, quejándose todos sus pilotos de un mal balance del coche en esta primera parte de la prueba, donde Adrien Fourmaux es cuarto con el Hyundai i20N Rally1 a 24.6 del primer clasificado.

Ya en la quinta plaza otro piloto finlandés, como es el joven Sami Pajari y con otro Toyota GR Yaris Rally1, supo adaptarse muy bien a las humedades y está a 29.9 de la cabeza.

Los piloto oficiales de Hyundai, no ha podido mantener el ritmo de los pilotos de cabeza, como Ott Tanak y Thierry Neuville, que no están conformes con el set up de sus coche, que los hacen subviradores y difícil de meter en las curvas, perdiendo de momento algo más de 30 segundos con Rovanpera.