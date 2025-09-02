Renovación y aires de cambio en el ahora Ecorally de Canarias

Se disputará en dos etapas, a caballo entre Tenerife y Gran Canaria, del 9 al 11 de octubre. Inscripciones abiertas

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 11:36

La prueba del Campeonato de España de Energías Alternativas (CEEA), organizada por el CD Azuatil, cambia de nombre y se disputará en dos islas, Gran Canaria y Tenerife, del 9 al 11 de octubre.

La séptima edición de la prueba organizada por el CD Azuatil tiene una nueva denominación, Eco-Rally de Canarias, con la que conecta mejor como prueba que representa a las islas dentro del Campeonato de España de Energías Alternativas.

El Eco-rally tendrá a partir de ahora una nueva identidad corporativa que se verá reflejada desde la propia placa del rally, cartelería y toda la imagen del evento, cuyo primer acto fue la apertura de inscripciones el pasado lunes.

El nuevo nombre de Canarias tendrá un estreno especial, ya que el recorrido se amplía de Gran Canaria a la isla de Tenerife, donde se disputará una de las dos etapas previstas.

Todo ello con la logística y traslados ya concertados con la Naviera Fred Olsen, que colabora con este evento.

La etapa tinerfeña tendrá cinco tramos de regularidad en Tenerife, con parada en la capital Santa Cruz y un reagrupamiento en la ciudad de La Laguna.

La otra etapa continuará en Gran Canaria, con base en el Centro Comercial Alisios de Tamaraceite, como en ediciones anteriores.

Web informativa

El nuevo Eco-Rally de Canarias pretende tener carácter internacional en un futuro inmediato. Y para ello se espera contar con el apoyo institucional y la aprobación de la FIA, con el objetivo de abrir la prueba canaria a la participación de equipos de otros países y de pilotos/copilotos extranjeros.

En breve, el CD Azuatil publicará todo el programa horario de la renovada edición del presente 2025, contando para ello con una página web exclusiva para tal efecto: www.ecorallydecanarias.com.