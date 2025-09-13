Quinta victoria de Iván Armas en la 22º Subida a La Pasadilla

El piloto del Porsche no tuvo rivales, con Esteban Feo segundo y Juanillo Betancort tercero, ganando Rene Santana en barquetas

Iván Armas, ganador de la 22ª edición de la Subida a La Pasadilla

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:30 Comenta Compartir

Iván Armas y su Porsche 911 GT3 (992) han vuelto a escribir su nombre en el palmarés de la Subida a La Pasadilla, cosa que ha logrado ya en cinco ocasiones y en esta última sin dejar ninguna oportunidad a sus rivales.

Con muchos aficionados presentes, sobre todo en los puntos clave de la prueba de poco más de 8,2 kilómetros y una climatología veraniega transcurrió la prueba de Montaña valedera para el Campeonato Provincial de Las Palmas.

Desde la primera manga y sin dar opción a ningún rival, Armas desplegó todo el potencial de su montura y bajaba los tiempos cada vez que salía al trazado, dejando finalmente su mejor tiempo en 4:18,421, nuevo tiempo de referencia en esta distancia.

Como en un principio era lo lógico, Esteban Feo logró la segunda posición con su Mitsubishi Evo IX y un tiempo de 4:38,282, dado que el que posiblemente se lo hubiera complicado Gustavo Bolaños, que no pudo acudir a la prueba.

Por otro lado, fue más que brillante la actuación de Juanillo Betancort, que subió al podio en la tercera posición con su habitual Toyota Corolla Twin Cam y un tiempo de 5:03,519.

También se vivió una bonita lucha entre los Clio's presentes, con la victoria desde el cuarto puesto de Ahedei Cruz, por delante de Gabriel García, que sólo pudo hacer una manga de las tres posibles aunque sí ganó en el apartado de Promoción FALP.

Ya en la sexta posición se clasificó el BMW 328i (E36) de Marcelino Méndez con muy buenos tiempos que terminaban en un 5:11,131, justo por delante del SEAT León CUPRA de Cristóbal García que se quedó a 1,1 segundo del BMW.

También hubo una bonita pugna por la octava posición entre dos VW Golf, llevándose la plaza Samuel Rodríguez, justo por delante de Aythami Sánchez por solo 617 milésimas en la última manga en disputa.

La décima plaza de la general, en esta 22º Subida a La Pasadilla, fue para Fidel Martel con su Mitsubishi Evo VII.

En el apartado de barquetas, Réne Santana demostraba su experiencia a los mandos de su Silver Car S3 y marcó de principio a fin los mejores tiempos, imponiéndose a David Bethencourt con un Speed Car GT1000.

Finalmente, en el apartado de regularidad, Roberto García y Juan Pablo Llarena vencieron en Media Baja con su Renault 5 GT Turbo, mientras que Gregorio Fontanilla y José María Emperador hicieron lo propio en el Trofeo 50 con un Suzuki Swift 1.3 GTI.