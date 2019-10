Porsche Cayenne Coupé, el mejor Cayenne de la historia

La firma alemana no ha podido evitar la tentación de lanzar la versión Coupé del Cayenne. Frontalmente no deja lugar a dudas de que se trata de un Cayenne con mayúsculas, pero de perfil y desde atrás se aprecian considerables cambios de diseño que no hacen otra cosa que engrandecer el concepto Cayenne.

Ahora es más deportivo, tiene más sabor a “novecientosonce” y tan solo pierde algo de capacidad de maletero si es que tenemos en cuenta esos litros que quedan libres entre la línea del maletero hasta el techo, un espacio que, por otra parte, no suele ser utilizado por los exclusivos clientes de Porsche.

Además, las cifras no son nada malas en su segmento: el maletero ofrece 625 litros y llega a los 1540 litros al abatir los asientos traseros.