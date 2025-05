Óscar Dóniz: «Esta experiencia me ha aportado mucho a nivel personal»

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 30 de mayo 2025, 18:30 Comenta Compartir

Con 29 años de edad, Óscar Dóniz ha hecho realidad uno de sus sueños más perseguidos, que es competir dentro de un equipo oficial, como es el Copi Sport, algo que ha logrado tras ganar la plaza en la Escuela de Pilotos DISA Copi Sport y le va a permitir competir al más alto nivel en cinco pruebas en Canarias, que podrían llegar a ampliarse.

–Tiene ya cierto palmarés, ¿por qué eligió el programa de la Escuela de Pilotos DISA Copi Sport?

–Bueno, la verdad es que me presenté con un bagaje de tres años en asfalto y el último compaginado con la tierra que me ha enseñado mucho, elegí presentarme al proceso de selección porque una oportunidad de aprender de un equipo de profesionales como lo es el Disa Copi Sport no podría estar a mi alcance si no es gracias a esta escuela.

–¿cómo hizo para lograr una plaza que lo llevará a ser uno de los elegidos?

–Pues te cuento, desde el primer paso y el más sencillo, repostando en las estaciones DISA fui acumulando los puntos que me hicieron estar dentro de las 20 primeras plazas clasificadas y optar a un fin de semana inolvidable. Tan sencillo que cuesta creerlo.

–¿Esperaba ganar en las pruebas clasificatorias para la Escuela de Pilotos?

–Sabía que iba a ser muy disputada y que tenía que afrontar cada prueba con mucha concentración y confianza intentando mantener los nervios a raya.

–¿Recomendaría este programa entonces?

–Sin ninguna duda, esta experiencia me ha aportado mucho en lo personal y en lo deportivo, cualquier joven al que le guste este deporte no puede dejar escapar esta oportunidad.

–Ya ha realizado varias competiciones con el equipo, ¿qué balance hace hasta ahora? ¿Ha colmado sus expectativas?

–El vivir desde dentro de un equipo como DISA Copi Sport estos rallys ha sido una gran experiencia, cada carrera creo que, pese a los contratiempos, cumplimos nuestras expectativas y espero en lo que queda, seguir poniendo las expectativas aún más altas.

–Ha tenido incluso la oportunidad de probar piezas nuevas en el Ford Fiesta Rally4 de Archiauto. ¿Ha podido notar las diferencias de esta evolución?

–Sí, gracias a Fernando he podido disfrutar de una evolución de frenos y aumento de pulgada de llanta que ha mejorado el paso por curva y estabilidad en la frenada del Fiesta Rally4.

–En principio era un programa de cinco carreras, ¿es posible que se amplíe?

–En principio el programa consta de 5 carreras pero una vez más gracias a Fernando Captevila y todos los patrocinadores en especial a Disa, existe la posibilidad de ampliar si los resultados nos acompañan

–Usted conoce todos los entresijos de este programa, ¿cambiaría algo?

–Es un programa único y ojalá existiera otro escalón dentro de este gran equipo que me brindara la oportunidad de seguir aprendiendo de los mejores, pero sabemos que es muy difícil.

–De momento ya se ha llegado al ecuador de la temporada, ¿qué espera para lo que resta?

–Pues espero que la suerte me deje demostrar el trabajo y las ganas que he puesto y brindarle al equipo unos buenos resultados.

Temas

Disa

Carreras