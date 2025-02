Ya son oficiales los tramos cronometrados del Rally Islas Canarias 2025

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de febrero 2025, 11:00 | Actualizado 11:14h. Comenta Compartir

¡Ya es oficial! El comité organizador del Rally Islas Canarias desvela los tramos cronometrados y recupera especiales míticas del rally. El itinerario está compuesto por 18 tramos cronometrados que totalizan 301,30 kilómetros. Dos de las 18 especiales serán tramo espectáculo. Como novedad este año, todos los tramos cronometrados tienen zona de calentamiento de neumáticos. Las inscripciones se abrirán el lunes 24 de febrero a los equipos y se publicará el itinerario completo.

La prueba arrancará el jueves, 24 de abril, con el shakedown en Santa Brígida. Se desarrollará sobre buen asfalto desde Los Silos en ascenso para posteriormente acceder a una zona mucho más estrecha y técnica en bajada. El shakedown termina en una zona rápida y ancha en las inmediaciones del casco de Santa Brígida. Esta jornada finalizará con la ceremonia de salida en el marco incomparable de la Plaza de Santa Ana y teniendo como «photocall» la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria.

La competición propiamente dicha dará comienzo el viernes, 25 de abril, con los recorridos de Valsequillo-Telde, Valleseco-Artenara y La Aldea-Mogán a doble pasada.

La especial de Valsequillo-Telde arrancará en el casco urbano de Valsequillo y entrará en una zona de buen asfalto ancho hasta el Cruce de Las Vegas. Ahí comenzará una parte más estrecha y técnica por el Barranco de Los Cernícalos acabando en una zona que asciende, muy ancha cerca de la meta de la Subida de Los Marteles.

Valleseco-Artenara empezará en la parte final del casco urbano de Valleseco. Los pilotos se enfrentarán a un tramo mítico muy virado y rápido, con muy buen asfalto que forma parte de la idiosincrasia de los rallies en Canarias llegando a una bajada muy rápida hasta Artenara.

La Aldea-Mogán comenzará con un ascenso desde Tocodomán para después pasar a un trazado que por su rapidez y selectividad exigirá el máximo a los equipos. El tramo llegará al municipio de Mogán en descenso donde entre curva y curva estará uno de los secretos contra el crono. Este tramo pasa por la famosa zona de Los Azulejos, una obra de arte natural que atrapa la mirada de quienes circulan por la carretera que conduce de La Aldea de San Nicolás a Mogán.

El sábado, 26 de abril, se abordarán, a doble pasada, los de Moya-Gáldar, Arucas-Firgas-Teror y Tejeda-San Mateo. La primera especial del día saldrá del casco de la Villa de Moya con la rotonda del centro de la Villa que destaca por su longitud, selectividad y rapidez. Los equipos tendrán que jugar con la estrategia de elección de los neumáticos ya que el trazado de esta especial cuenta con diferentes tipos de asfalto, humedad, temperatura y grip. Pasarán por el casco de Fontanales para afrontar la meta en el municipio de Gáldar con el paisaje de Fagajesto.

Arucas-Firgas-Teror transcurrirá por Los Castillos - Zumacal. Saldrá desde la subida de El Palmar justo antes de llegar a la rotonda de los Castillos para, una vez pasado el mítico y famoso cruce de Los Chorros, ascender por el exigente Zumacal y terminar bajando desde el Cruce de La Laguna de Valleseco hasta Teror. Esta bajada es rapidísima con apuradas de frenada y paellas pronunciadas hasta la meta.

Por su parte, Tejeda-San Mateo arrancará del casco urbano de Tejeda en un técnico y rápido trazado para, tras pasar por el Cruce de Ayacata, comenzar la fuerte subida al Roque Nublo llegando al Cruce de Los Llanos de La Pez. Justo ahí comienza una bajada de buen asfalto, ancho y firme hasta la meta en el municipio de San Mateo en Cueva Grande.

También el sábado se celebrará el tramo espectáculo de Las Palmas de Gran Canaria volviendo al interior del Gran Canaria Arena que pondrá el broche final a la segunda jornada del rally. Es un tramo muy especial para muchos pilotos ya que es el único en todo el mundo que se hace dentro de una cancha de baloncesto.

El domingo el protagonismo pasará a Agüimes-Santa Lucía y Maspalomas, que también serán a dos pasadas, y al tramo espectáculo Costa Canaria, que se celebrará después de la primera pasada. Esta especial se celebrará íntegramente dentro del Gran Karting Club de Maspalomas recuperando un tramo donde han pasado pilotos como Juha Kankkunen, Gilles Panizzi, Enrico Bertone y Gustavo Trelles.

Agüimes-Santa Lucía, la famosa Era Del Cardón, empezará antes del cruce de Corralillos. Es una especial muy rápida y selectiva donde, en su parte central, se adentra en el tramo de Las Vallas, con curvas muy estrechas y seguidas, teniendo la meta muy cerca del municipio de Santa Lucía.

Maspalomas es una especial muy rápida que saldrá desde el casco de Fataga hasta llegar a Maspalomas. La segunda pasada de este tramo será la Wolf Power Stage. El Rally Islas Canarias - Rally de España es la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Rallies (FIA World Rally Championship) y se celebrará del 24 al 27 de abril de 2025.

Tramos cronometrados

Jueves, 24 de abril

Shakedown - Santa Brígida. 6,26 km

Viernes, 25 de abril

TC Valsequillo - Telde 26,32 km.

TC Valleseco - Artenara 15,27 km.

TC La Aldea - Mogán 17,83 km.

Sábado, 26 de abril

TC Moya - Gáldar 24,09 km.

TC Arucas - Firgas - Teror 13,75 km.

TC Tejeda - San Mateo 23,30 km.

TC Las Palmas de Gran Canaria 1,80 km.

Domingo, 27 de abril

TC Agüimes - Santa Lucía 14,97 km.

TC Maspalomas Wolf Power Stage 13,47 km

TC Costa Canaria 1,50 km. (se celebrará después de la primera pasada tras el tramo de Maspalomas)

Público

La organización indicará las zonas habilitadas para la ubicación del público en los tramos cronometrados, para las cuáles, habrá servicio de guaguas del que se darán a conocer los detalles en breve. El resto de zonas no indicadas estarán prohibidas. Los tramos cronometrados serán cortados al tráfico para el público no residente en la zona a partir de las 22h del día anterior a la celebración. También se informarán de los parking habilitados en las inmediaciones e interior de los tramos, siempre respetando los horarios informados. El resto de zonas no indicadas como parking se considerarán prohibidas.

Organización y patrocinios

El Rally Islas Canarias está organizado por Todo Sport y promovido por el Gobierno de Canarias, Viceconsejería de la Actvidad Física y Deportes, el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria , el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, el Consejo Superior de Deportes, y la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA). Colaboran empresas privadas como Hyundai Canarias, Avis Canarias, Repuestos Doral, Fred. Olsen Express & Baleària, Lopesan, Sonocom y Servitecnic.