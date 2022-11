Octavo título Regional para Enrique Cruz

Enrique Cruz y Yeray Mujica, del equipo DISA Copi Sport, mantuvieron la expectación hasta el último minuto del Rallye Villa de Adeje celebrado este fin de semana. Tan solo el equipo canario pudo plantarle cara al vigente campeón de Europa y a la postre ganador de la prueba, Efrén Llarena y Sara Fernández, lo que sin duda evidencia la competitividad del Ford Fiesta Rally2 de Archiauto Ford y de todo el equipo. La octava corona de Cruz es ya una realidad.

Bajo un sol y temperaturas propias de Canarias, las carreteras de la zona sur de Tenerife acogieron a miles de aficionados llegados de diferentes puntos de España para seguir las evoluciones de los mejores equipos del país. Ejerciendo su condición de prioritarios de la RFEDA, Enrique Cruz y Yeray Mujica dejaron claro que iban a ir a por todas desde el mismo tramo de calificación, una especial disputada en la mañana del viernes con el objeto de decidir las posiciones de salida de la primera etapa: «Los tiempos de la Qualifying dejaba entrever que podríamos estar luchando por las plazas de podio, aunque con las reservas propias por tratarse de un tramo muy corto. Las sensaciones con el Ford Fiesta ya fueron muy buenas y resultó sorprenden la acogida que teníamos por parte de la afición» manifestaba Cruz.

Desde ese momento la afición local comenzó a soñar con ver al equipo DISA Copi Sport luchar con la flor y nata del automovilismo nacional en los 14 tramos cronometrados que formaron parte del recorrido del Rallye Villa de Adeje. El viernes se disputarían 7 tramos, los tres primeros diurnos y los 4 restantes nocturnos: «no nos guardamos nada en la carretera, salvo neumáticos porque queríamos conservarlos para los tramos del sábado donde la temperatura del asfalto y la longitud de algún tramo los castigaría mucho más. Conseguimos estar décima arriba y abajo con Llarena, el actual Campeonato de Europa del ERC, y ganamos cuatro tramos. Finalizamos la primera etapa a solo 1,2 segundos del liderato y con el resto de los rivales, relativamente distanciados», continuó Enrique.

La estrategia para el sábado sería la de continuar atacando en cada tramo e intentar obtener la victoria, ya que parecía posible: «El Ford Fiesta Rally2 estaba comportándose fenomenal y muy competitivo; veíamos posible seguir en la lucha. Pensábamos que en el tramo largo de 20 kms de San Miguel - Vilaflor podríamos obtener algo de ventaja extra sobre nuestro principal rival, pero no fue así y eso nos complicó luchar por el triunfo de forma más clara el sábado», continuó Enrique.

Pese a ganar una especial y mantenerse entre los tres primeros scratch de cada especial, no fue posible la victoria en la categoría del Súpercampeonato de España, pero sí en el regional, que al final y a la postre ha sido el objetivo del equipo DISA Copi Sport este 2022. «Pese a que nos hubiese gustado estar en el lugar más alto del podio del S-CER, no podemos quejarnos de nuestras prestaciones este fin de semana. Luchamos de tú a tú con los mejores de nuestro país y de Europa, fuimos finalmente segundos y además nos venimos para casa con mi octavo título de Campeón de Canarias de Rallys. Poco más se pude pedir y no puedo más que agradecer a todo el equipo DISA Copi Sport por darme esta magnífica oportunidad», concluyó el piloto canario.

Yeray Mujica, por su parte, añadió que «correr en casa es un aliciente extra y además de felicitar a la Escudería Villa de Adeje por la gran prueba que han sacado adelante, quiero destacar el estado de forma de Enrique. Efrén Llarena, Alejandro Cachón, Pepe López (que lograba aquí el título de Campeón de España), Surhayen Pernía… todos pilotos muy rápidos y contra los que hemos competido y ganado en su mayoría. Brindar a Copi Sport su decimoquinto título regional también forma parte de la huella imborrable que nos deja a todos esta prueba.»

Este programa es posible gracias a grandes empresas como DISA, Ford, Archiauto, Loro Parque, Worten, Naviera Armas, Shell y Neumáticos Atlántico.