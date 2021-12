Viñales se estrena con Aprilia en otro gran día de Aleix Espargaró

El comienzo del Gran Premio de Aragón de MotoGP empezó a desvelar algunas de las incógnitas con las que empezaba y en algún caso a corroborar lo que se esperaba. Por una parte, las dos primeras sesiones dieron la razón a Fabio Quartararo, líder y favorito indiscutible a terminar siendo campeón, que el jueves apuntaba que el Motorland puede ser el trazado más complicado al que se tenga que enfrentar en 2021, ese en el que se siente menos cómodo. Aunque el francés es tan rápido que incluso en escenarios así consigue dar la cara, como confirmó con el séptimo puesto que ocupó al final de una jornada con los diez más rápidos separados por 473 milésimas de segundo.

Y eso que el primero, Jack Miller, fue capaz de aventajar al segundo, Aleix Espargaró, en 273; es decir, más distancia entre los dos que encabezaron la tabla de lo que hubo entre Espargaró y el décimo, Enea Bastianini. «¿Por qué no? Es muy difícil, para ganar se tienen que juntar muchas cosas, pero por qué no», reflexionaba Espargaró, tercero en la última carrera en Silverstone y que volvió a arrancar un fin de semana en los puestos de cabeza. «Estamos haciendo bien las cosas, estamos trabajando bien. Llevo toda la temporada diciendo que el nivel entre todos es muy parecido, menos Fabio, que está un paso por encima de todos. Y Fabio lleva muchos días diciendo que esta no es su pista favorita y hoy no ha sido muy superior al resto. Ha sido competitivo, pero no ha sido superior. Puede pasar de todo», analizaba.

La atención en cualquier caso viró más hacia el otro lado de su garaje, en el debut de Maverick Viñales con la Aprilia después de la sonada ruptura con Yamaha. «En el box presientes la sintonía, la ilusión, la chispa que tiene todo Aprilia por tener a dos pilotos en los cuales confían muchísimo y que creen que pueden hacer grandes cosas», reconocía Espargaró, que valoró positivamente el debut de su compañero, vigésimo al final de la jornada a poco más de un segundo de la Ducati de Miller y que mejoró su registro en un segundo y cuatro décimas de la mañana a la tarde.

«Ha sido una liberación, un peso de encima que está fuera, y eso te deja respirar un poco más», confesaba Viñales tras su regreso a la competición. «No me esperaba estar más adelante. No es fácil. Tengo que aprender muchas cosas en muy poco tiempo, y al tener sólo 40 minutos más otros 40 minutos, lo hace todo muy complicado. En un test das vueltas, paras, pones neumático nuevo, das más vueltas, mejoras ese segundo, te quedas ahí, pones otra goma y vuelves a mejorar... Y llegas más rápido al límite», añadía sobre su primera toma de contacto.

Honda piensa en 2022

La jornada dejó la sorpresa de ver a Cal Crutchlow, sustituto del lesionado Franco Morbidelli y casi 'prejubilado', terminar tercero, en un 'top diez' con dos pilotos españoles, además de Espargaró: Jorge Martín, quinto, y Marc Márquez, octavo y con una caída por la tarde, la decimoséptima del año, un percance menor en un día en el que implementó una estrategia opuesta a la de sus rivales. El de Cervera hizo la vuelta rápida por la mañana y se olvidó de esta parte por la tarde, en un momento en el que trabaja ya pensando en 2022, como el resto de pilotos de Honda, a la vez que busca confirmar esa mejoría de las últimas semanas que no se ha visto reflejada en los resultados.

«Estamos buscando una moto más fácil, más rápida, que tenga más agarre, que gire mejor. Un poco de todo, pero en general intentamos buscar una moto polivalente», explicaba Márquez sobre el plan con su marca para tratar de darle la vuelta a su delicada situación. «Mucha gente dice 'es una moto para Márquez', pero en realidad todos los pilotos Honda tratamos de tener una moto que tenga más seguridad en el tren delantero, con más agarre. la carta a los reyes es una cosa, pero cuando luego lo pruebas en pista a veces vas y a veces no».

Los que por sorpresa arrancaron con problemas fueron los pilotos de Suzuki, después de que en 2020 estuviesen en el podio los dos fines de semana en los que se compitió en Aragón. Álex Rins terminó duodécimo -fue primero y segundo en el pasado curso- mientras que el campeón Joan Mir, segundo de la general y tercero en los dos grandes premios de 2020, marcó el penúltimo registro de la primera jornada en el Motorland.