Recital de Marc Márquez bajo el agua para hacerse con la pole

Las previsiones meteorológicas no fallaron y la jornada del sábado amaneció pasada por agua en el circuito de Sachsenring. Una lluvia que no dio tregua durante la mañana y que obligó a los pilotos de MotoGP a disputar las calificaciones en estas difíciles condiciones de mojado. Antes de arrancar esa lucha por la pole, tuvieron treinta minutos de entrenamientos libres donde ya había liderado Marc Márquez, por delante de las KTM de Viñales y Acosta.

Antes de que los más rápidos salieran a pista, se celebraba la repesca de la Q1, que premiaba a los dos mejores tiempos con su paso a la definitiva Q2. Ahí ya se vieron varias estrategias que podían utilizarse más tarde. Por ejemplo, la de Johann Zarco, que optó por el neumático medio de agua y que no pasó por boxes, haciendo toda la tanda con la misma goma. Y la de Maverick Viñales, que con el blando hizo una parada para cambiar de gomas. Ambas tácticas fueron efectivas ya que tanto el francés como el español se clasificaron primero y segundo y lograron su billete para la Q2.

Para el resto de los que habían disputado la Q1, terminó su calificación ahí, completando la parrilla de la quinta fila en adelante en el siguiente orden. El portugués Miguel Oliveira partirá 13º, Fermín Aldeguer 14º siendo la única Ducati fuera de la Q2 y Luca Marini 16º. La sexta fila será completa de pilotos españoles, con Raúl Fernández, Joan Mir y Álex Rins; y desde la séptima, el japonés Ogura y Lorenzo Savadori, sustituto en Aprilia del lesionado Jorge Martín.

Marc Márquez y la resistencia

Justo cuando arrancaba la Q2 era el momento que llovía con más intensidad y los primeros tiempos eran casi dos segundos más lentos que en la Q1. De hecho, mientras en la primera sesión no hubo ninguna caída, en los primeros instantes de esa Q2 se fueron al suelo consecutivamente Jack Miller y Maverick Viñales, cuando estaban en la vuelta de calentamientos. Mientras el australiano pudo continuar con los entrenamientos, para el español acabó su calificación y tuvo que pasar por el centro médico porque el impacto con el suelo fue muy duro.

Con tanta agua en pista, el neumático que mejor se comportaba era el blando, que ya no se sobrecalentaba y que permitía a Marc Márquez hacer una vuelta rápida tras otra. El de Cervera dejó claro que siempre es el que más rápido se adapta a las condiciones más difíciles y en primeros minutos de Q2 aventajaba en más de un segundo a sus más cercanos rivales. Tras tres giros rebajando su propio registro, y con susto de por medio, paró el crono en 1'28.083, que parecía definitivo viendo lo lejos que estaba el resto.

Con casi media sesión por delante, Márquez rodó con tranquilidad y acumulando experiencia con el asfalto mojado, pero en los últimos minutos vio como sus rivales mejoraban y su pole peligraba, así que dio una vuelta más ya con el reloj a cero, para rebajar aún más su crono y dejarlo en el definitivo 1'27.811, que le daría la primera posición de la parrilla y que significaría la pole número setecientos del motociclismo español.

«Cuando he hecho el 1'28.0 pensaba que era tiempo de pole, pero luego he visto en las pantallas de televisión que venían pilotos mejorando y en la última vuelta he apretado para asegurar la poles, aunque el objetivo era la primera línea y lo he conseguido», comentaba el piloto español tras la que es su séptima pole del año, y ya avisaba de que con condiciones en el sprint tocaría ser más conservador: «La situación del campeonato cambia la manera de pensar. Es una carrera en agua y el objetivo será acabar por delante de uno de los dos rivales por el campeonato».

Esa última vuelta de Márquez le salvó la pole, ya que todo un especialista en agua como Johann Zarco también bajó del 1'28 en su último giro, que le había dado esa primera posición en la parrilla. El francés tuvo que conformarse con ser segundo, nada mal viniendo de la Q1, mientras que Marco Bezzecchi partirá tercero, tras un gran final de sesión del italiano.

En la segunda fila de parrilla la encabezará Franco Morbidelli, que era otro de los que llegó a amenazar la pole de Márquez pero que se fue al suelo en su última vuelta cuando venía mejorando el tiempo del español. Por detrás de él estarán Pedro Acosta, la mejor KTM este sábado, y un Álex Márquez que volvió a salvar los muebles en una dura calificación para él por esa fractura en el dedo índice de la mano izquierda.

Fabio Quartararo abrirá la tercera fila, por delante de Fabio Di Giannantonio, que había sido el más rápido en seco el viernes, y de Jack Miller. Y desde la cuarta partirán Brad Binder, Pecco Bagnaia, que empezó con neumático medio, luego pasó al blando y no acabó de encontrarse cómodo con ninguna goma, y un Maverick Viñales, que no marcó ningún tiempo y que se quedaba en el aire su participación en el sprint de Sachsenring.

