Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Márquez, durante un GP con su Ducati. Afp
Análisis

¿El principio del fin de la era Ducati?

La fábrica italiana, que ha dominado con mano de hierro el Mundial de MotoGP los últimos años ve cómo sus rivales cada vez están más cerca gracias a un sistema de concesiones que beneficia a las marcas menos competitivas

Jesús Gutiérrez

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:39

Comenta

El pasado sábado Ducati puso fin a dos rachas estratosféricas que dejaban claro el potencial de sus monturas en el actual campeonato. En la calificación, ... Fabio Quartararo (Yamaha) se hizo con la pole, por delante de Marco Bezzecchi (Aprilia) y Jack Miller (Yamaha), que completaron la primera fila. La mejor Ducati fue la de Fabio di Giannantonio, quinto, poniendo fin a casi cinco años y 98 grandes premios seguidos (concretamente desde la última carrera del año 2020) en los que siempre había habido una Ducati en la primera fila.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de prisión para la ciudadana de Agüimes que molesta a los vecinos
  2. 2 Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC
  3. 3 La Aemet señala a estas zonas de Canarias: se espera el impacto de la borrasca en las próximas horas
  4. 4 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  6. 6 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  7. 7 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  8. 8 Cinco militares canarios heridos al volcar un vehículo en unas maniobras en Albacete
  9. 9 Primero Canarias comienza a escribir su propia historia nacionalista: «El futuro es nuestro»
  10. 10 Un accidente en la GC-1 sentido sur a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿El principio del fin de la era Ducati?

¿El principio del fin de la era Ducati?