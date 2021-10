Viñales busca la confirmación tras la exhibición del domingo

En el peculiar 2020 se doblaron carreras en cinco circuitos. Sin contar las dos de Austria, en las que aparecieron sendas banderas rojas que dejaron dos segundas partes más cortas de la distancia inicialmente prevista, en todas las demás la segunda prueba fue más rápida que la primera. Algo más de un segundo en Jerez, en unas condiciones de calor insoportables, casi siete en Misano, lo mismo en Aragón y cerca de quince en Valencia. Este domingo el Circuito de Losail acoge el Gran Premio de Doha, siete días después de albergar el de Catar. Con una carrera de MotoGP ocho segundos más rápida que la última disputada por la categoría en este escenario (2019), una prueba que se convirtió en la segunda de la historia con la menor diferencia entre los diez primeros (9.288 segundos) y la cuarta con el top quince más apretado (16.422).

Así que estos son los mimbres con los que se va a construir un fin de semana que dejó la evidencia de la velocidad a una vuelta con la que dominan las Ducati y que sirvió la que probablemente ha sido hasta el momento la mejor carrera de Maverick Viñales, el primer líder de 2021 en la clase reina. «Es muy difícil llegar a la perfección en todos los circuitos, básicamente tenemos que mejorar y hacer algo diferente este fin de semana porque no todos son iguales, ya lo vimos el año pasado cuando teníamos un doblete, así que tenemos que estar preparados, aunque sabemos que tenemos un buen potencial», explicaba el piloto de Yamaha sobre las que pueden ser sus opciones con ese condicionante de ya saber (tanto él, claro, como a los que batió) cómo es una carrera en Losail con las combinaciones motos-pilotos-neumáticos de este curso.

«Creo que Pecco no querrá liderar otra vez la carrera para tratar de conservar mejor los neumáticos», aventuraba por su parte Johann Zarco, segundo el pasado domingo, y que vivió la prueba primero a rueda de Pecco Bagnaia, que finalmente sería tercero, y después de Viñales, el ganador. «Esta es la clave, el que lidere la carrera a lo mejor tiene más problemas en la segunda parte, aunque por otra parte tenemos que ser rápidos. Así que a ver cómo gestionamos el domingo», continuó Zarco.

«Me da que si en la primera curva vuelvo a ser primero voy a hacer lo mismo.», replicaba Bagnaia sobre un factor, el desgaste mayor al liderar el grupo, que puede ser relevante para la segunda carrera de 2021. «En estos días me he preguntado si debía de haber gestionado mejor los neumáticos, haber marcado un ritmo más bajo, pero creo que si hubiese ido más lento los pilotos de Yamaha y de Suzuki me habrían adelantado y marcado ellos el ritmo. Analizando la telemetría sabemos ahora dónde trabajar. También siguiendo a las Suzuki y a las Yamaha vimos cosas interesantes que nos pueden ayudar este fin de semana, y parece que las condiciones serán parecidas. Creo que llegaremos más preparados. Y sabemos también que las segundas carreras del año pasado siempre eran diferentes, y el ritmo superior», agregó Bagnaia.

Desafío para Mir

Y será el campeón Joan Mir, cuarto, el primero de los que esperan algo distinto, en un trazado en el que Suzuki nunca ha pisado el cajón. «Aquí o gana Ducati o gana Yamaha. Nosotros tenemos buen nivel y conseguimos hacer una carrera muy inteligente el domingo, y creo que podemos volver a repetirla. Pero no sé si estamos al nivel de ellos», indicó el español.

Por lo que respecta a Moto2 y Moto3, la situación debería ser algo diferente entre una carrera y otra. En la clase intermedia los teóricos hombres fuertes de la cilindrada no fallaron, con Sam Lowes y Marco Bezzecchi (primero y cuarto) como los que teóricamente deberían tener más opciones este año, con el permiso de los dos pilotos que se interpusieron entre ellos, Remy Gardner y Fabio Di Giannantonio. En el lado español el interés estará en evaluar la sorprendente irrupción del novato Raúl Fernández, tras un domingo en el que fallaron hombres como Xavi Vierge, Jorge Navarro o Arón Canet.

En Moto3 el panorama debe de ser similar, con otro grupo grande para el que será complicado hacer pronósticos. En cualquier caso, el líder Jaume Masiá tiene la oportunidad de hacer valer su experiencia para mantener la línea con la que ha partido, mientras que muchos focos estarán puestos en los dos debutantes que brillaron, Pedro Acosta, sorprendente segundo, e Izan Guevara, que firmó un muy buen séptimo metido siempre en la pelea de cabeza.