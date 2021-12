Zarco acaba con el primer récord de Marc Márquez en Sachsenring

«No me ha sabido mal, porque ya dije el jueves que no puedo llegar aquí y pretender luchar por la pole viniendo de dos circuitos en los que no he entrado en la Q2 o si lo he hecho ha sido de milagro. El resultado no es una cosa que se cambie de un día para otro, pero en lo queríamos luchar, que era en dar un pasito al menos en este circuito, lo hemos conseguido. Y hoy la racha de poles se ha acabado y mañana se acabará la de victorias. No estamos listos para luchar por la victoria, pero sí que podemos estar más cerca de los primeros, que sería un buen objetivo». Así explicaba Marc Márquez lo que le había supuesto perder la imbatibilidad en poles en el circuito de Sachsenring.

En el trazado alemán Marc Márquez solo conocía lo que es salir desde la primera casilla de la parrilla desde 2010, lo que incluye toda su trayectoria en MotoGP. La posibilidad de hacerse otra vez con el mejor tiempo en el entrenamiento oficial no llegó a verse muy clara durante la sesión. Esa pelea terminó siendo la de los dos primeros de la general, los franceses Fabio Quartararo y Johann Zarco, en unos minutos algo embarullados con los pilotos más preocupados en buscar una buena referencia tras la que rodar, lo que hizo que por momentos se pareciese a los disparates de Moto3. De hecho, esto afectó a Quartararo, molesto por no poder encontrar pista limpia, y en cierta medida ayudó a Zarco, que incluso después de caerse se hizo con el premio gordo.

«Con estas curvas a izquierdas tan largas la verdad es que no puedes jugar tanto con la velocidad del paso por curva, y la referencia es clave. A veces puedes perder posiciones por unas décimas. A mí una referencia, aunque esté lejos, me ayuda. Es cierto que en las dos últimas curvas coincidimos muchos pilotos, y es complicado, porque como es un circuito pequeño cuesta colocarte. Hoy estoy en la pole porque tenía una referencia buena delante. Para mí, forma parte del juego. Siempre y cuando no haya un accidente, de momento, no es una práctica peligrosa», analizaba el francés, segundo de la general tras su compatriota Quartararo.

Una pole con un valor extra por haberla conseguido con una moto, la Ducati, que tradicionalmente no casaba bien con Sachsenring. «A todos los que comienzan en primera fila hay que tenerlos en cuenta», apuntaba ya en clave carrera el líder de MotoGP. «Este es el circuito más difícil para adelantar, y creo que Marc y Oliveira van fuertes. Y Jack (Miller) también. Así que creo que los seis primeros que salimos en parrilla podemos pelear por la victoria», aseguró Quartararo. Un grupo en el que, por el ritmo demostrado en los entrenamientos, sobre todo en el cuarto, destacaron él y el ganador del último gran premio, Oliveira, con pilotos como Márquez, Miller y Zarco un punto por detrás, y con Aleix Espargaró también a un gran nivel.

Aprilia mejora

«Es un trofeo para mi equipo estar aquí y estamos demostrando a todo el mundo que Aprilia está mejorando y estamos mucho más cerca de nuestros rivales», explicaba el de Granollers, tercero y el mejor español en la parrilla del trazado germano. «Sachsenring es un circuito en el que Aprilia siempre es muy competitiva porque no es un trazado de motor y la estabilidad de la moto es importante. Sobre todo, me siento muy competitivo en la última parte del circuito. En MotoGP ahora hay mucha igualdad, pero no sabes lo que te puede deparar la carrera. Lo vimos en Barcelona con Fabio. Y con estas temperaturas tan altas, los neumáticos caerán. Así que es difícil predecir la carrera en la parte final», añadió Aleix Espargaró. Una carrera con perspectivas complicadas para el campeón Joan Mir, que saldrá desde el puesto 17º, pero sobre todo después de no haber dejado muy buenas sensaciones a lo largo de todo el fin de semana.

En Moto2 Raúl Fernández acabó con el dominio (primero en todas las sesiones de entrenamientos) del líder Remy Gardner y voló para establecer un nuevo récord de Moto2 en Sachsenring. Ello le permitió llevarse su tercera pole de la temporada, por delante de Fabio Di Giannantonio y del propio Gardner, los dos ya con plaza para MotoGP en 2022. En Moto3 el mejor fue el checo Filip Salac, en un mal día para los españoles. El mejor clasificado fue Izan Guevara, duodécimo, un puesto por delante del dominador de la categoría, Pedro Acosta, que tendrá este domingo a su lado en la parrilla al segundo de la general, Sergio García.