El podio soñado de los Márquez

Pocos retos conjuntos quedaban por superar a la familia Márquez Alentà. En el pasado ya habían vivido en varias ocasiones lo que significaba ganar en el mismo fin de semana, cuando Marc competía en MotoGP y Álex todavía corría en las categorías pequeñas. Incluso en dos temporadas (2014 y 2019) ambos se habían proclamado campeones del mundo y pudieron compartir celebración en su pueblo natal de Cervera. Pero lo que todavía no se había dado era que ambos se subieran al podio en la misma carrera, en la cima del motociclismo, la categoría reina de MotoGP. Un reto que desbloquearon en el circuito de Sachsenring.

«Poder compartir un podio de MotoGP con mi hermano lo veía inalcanzable este año. Ya me cuesta a mí estar en el podio y a él tampoco le estaban saliendo las cosas como esperaba. A lo mejor un día, en agua, si todo cuadra… Poder hacerlo aquí, en una carrera rápida y en seco», comentaba el hermano mayor, Marc, después de protagonizar otra remontada épica desde la 13ª posición de parrilla hasta la segunda plaza.

El podio parecía inalcanzable este fin de semana para él, después de que todo se le pusiera en contra: dura caída el viernes que le dejó el cuerpo maltrecho, problemas en una de sus Ducati el sábado en la calificación y, para colmo, un error ajeno de otro piloto que le había privado de pasar a la Q2 y le condenaba a la quinta fila de la parrilla.

Toda esa mala suerte parecía alinearse precisamente en Sachsenring, su circuito fetiche, donde en el pasado había ganado en once ocasiones y que tenía marcado en rojo para poner fin a una racha de casi mil días sin ganar. No triunfó, pero el domingo fue aún mejor para él: «Si antes de llegar aquí me dicen 'no ganarás, pero compartirás podio con Álex', lo habría firmado».

Tampoco estaba siendo un fin de semana fácil para el pequeño de los Márquez. Aunque había calificado en segunda fila, otra fea caída durante la Q2 le había dejado dolorido y al contrario que su hermano, él tenía buena posición en parrilla, pero carecía de ritmo de carrera. Ya lo había padecido en el sprint, cuando fue cayendo vuelta a vuelta hasta la novena posición. Sin embargo, el domingo hizo una de sus mejores carreras en la categoría reina, se enganchó a los dos dominadores del año, Martín y Bagnaia, y la caída del madrileño acabó por elevarlo al cajón.

Para Álex, que es bicampeón de Moto3 y Moto2, pero que evidentemente no tiene los números de su hermano Marc, tampoco era un podio más. «Es un sueño que tenía y cambiaría mis cuarenta y pico podios que tengo en el Mundial por este, porque es mucho más especial estar en el podio con tu hermano que cualquier otro. Solo lo superaría si lo repetimos con un primero y segundo». Puestos a pedir…

Histórico, pero no único

Los Márquez se convirtieron en los primeros hermanos en compartir un podio en MotoGP. Sin embargo, no era la primera vez que dos hermanos terminaban una carrera entre los tres primeros. Ya lo habían logrado los Aoki (Nobuatsu y Takuma) en 1997, aunque entonces la cilindrada máxima era la de 500 cc, que dejó de existir en 2002. En la era actual del motociclismo, y a pesar de que varios hermanos han compartido parrilla (los Espargaró, los Binder, Valentino Rossi y Luca Marini), nunca se había producido lo del pasado domingo en Sachsenring.

El podio compartido podría repetirse los próximos años, ya que ambos tienen el futuro atado para las dos siguientes temporadas. Hace ahora un mes se hacía oficial el paso de Marc a la estructura oficial Ducati, mientras que la semana pasada se confirmaba la continuidad de Álex con el equipo italiano. Esta última noticia la destacaba el hermano mayor para reivindicar al pequeño, que siempre ha tenido que lidiar con una presión que no merecía: «Él ha hecho más por mí que yo por él. Ha tenido que aguantar ser el 'hermano de' hasta que se ha convertido en Álex Márquez. Ha sabido darle la vuelta a la situación, crearse un nombre y ganarse una posición en MotoGP y es lo para mí tiene más mérito. Estoy muy feliz por él».

La fiesta que se vivió después de acabar la carrera junto al box del equipo Gresini no hacía más que refrendar lo especial de un día, el último antes del parón de verano, que permitirá a los Márquez tomarse unas vacaciones con el mejor sabor de boca posible.