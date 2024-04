Bagnaia se reivindica el viernes de Jerez

Golpe en la mesa del bicampeón de MotoGP tras un inicio de año irregular. Pecco Bagnaia se impuso en la cita inaugural de Catar, pero después se desvaneció y en el último fin de semana de Austin estuvo desdibujado, incapaz de plantar cara a la armada española. Sin embargo, en el gran premio de casa de sus rivales, les infligió una primera victoria moral con el mejor tiempo del viernes, rebajando además el récord del circuito de Jerez. Un registro que llegaba en los últimos minutos de la sesión cronometrada, tirando de un tren de pilotos que trató de aprovechar su rueda y que le sitúan como el favorito para lograr la pole este sábado. Y una pole o primera fila en Jerez vale más que en otras pistas, porque adelantar aquí es tarea complicada con estas MotoGP actuales repletas de alerones.

Con su última vuelta Bagnaia mejoraba el mejor tiempo que hasta entonces tenía Maverick Viñales, probablemente el piloto más entonado en este inicio de año. Se le ve cómodo tanto a una vuelta como en ritmo de carrera y está en ese estado de gracia que todo le sale, como reconocía después ante la prensa: «Me encuentro muy bien con la moto, con los neumáticos, estoy en el sitio en cada curva y eso hace que el tiempo salga. No hay más secretos». Si alguna moto puede plantar cara a las Ducati en Jerez, al menos por lo visto hasta este viernes, esa debe ser la Aprilia de Maverick Viñales, y eso a pesar de tener una caída sin consecuencias en la sesión de la tarde.

El tercer aspirante en Jerez es Marc Márquez, en su mejor viernes del año. Desde el primer entrenamiento libre se la vio cómodo; con ritmo de carrera y rápido a una vuelta. Sin ser uno de sus circuitos favoritos, Jerez está marcado en rojo y el empuje de la afición juega a su favor. Este viernes no quería oír hablar de victoria: «Para ganar, primero tienes que subir al podio y todavía no lo he logrado». Un domingo, se entiende, porque sí que ha estado en el cajón en dos sprint. Mantiene el discurso conservador, pero da por concluido su periodo de adaptación a la Ducati: «El punto de la adaptación ya ha terminado. Me siento adaptado completamente, simplemente falta ir encontrando cositas, entender muy bien cómo hacer el tiempo. Bagnia y Martín lo entienden perfectamente porque solo han pilotado esta moto».

Mayoría Ducati... y Acosta

Las Ducati volaron en Jerez, algo que se intuía por lo visto los últimos años. Siete de las ocho motos boloñesas se clasificaron entre las diez primeras. Además de Bagnaia y Marc Márquez, Bezzecchi, Martín, Bastianini, Di Giannatonio y Álex Márquez se ganaron su pase directo a la Q2.

En ese 'top 10' se clasificaron las dos Aprilia oficiales de Viñales y Aleix Espargaró y, cómo no, Pedro Acosta. Ya no sorprenden las buenas actuaciones del murciano sobre una MotoGP, ni que el viernes fuese la única KTM que pasó directa a la Q2. Y todo ello, con una mentalidad muy madura para un debutante que todavía no ha cumplido los 20 años: «Creo que estamos haciendo un buen trabajo, que nos lo estamos tomando con calma y sin ninguna prisa. Eso fue lo que me mató en mi primer año de Moto2, querer ganar todo muy rápido. Ahora voy con más calma». A ver hasta dónde es capaz de llegar Acosta este fin de semana y si las KTM pueden dar la vuelta a la situación. Dani Pedrosa, con caída incluida en el segundo entrenamiento, solo pudo ser 14º.

Lesión de Arón Canet

Hubo muchas más caídas de lo habitual para un viernes de gran premio donde, en teoría, las cosas todavía se toman con más calma. En MotoGP nueve pilotos besaron el asfalto, sin consecuencias físicas. Algo que sí padeció Arón Canet en Moto2, que se fracturó la cabeza del peroné de su pierna izquierda, y se deja buena parte de sus opciones para lograr el título en la categoría intermedia. Todavía no hay plazos de recuperación, pero pinta que el de Jerez no será el único gran premio que se pierda el valenciano.

Entre tanto, el más rápido en Moto2 fue el estadounidense Joe Roberts, por delante de Fermín Aldeguer y del líder de la categoría, Sergio García. Mientras que en Moto3, el hispanocolombiano David Alonso arrasó en el primer día de entrenamientos, dominando cada sesión con un segundo de margen y confirmándose como el máximo favorito, esta vez sin la alternativa del líder de la cilindrada pequeña, Dani Holgado, que concluyó cuarto.