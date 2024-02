Las MotoGP vuelan en Sepang y Márquez se pone el mono de trabajo

Si en la primera jornada de test en Malasia solo un piloto, Jorge Martín, había bajado de 1'58, este miércoles los once primeros mejoraron esa frontera que hasta hace poco parecía imposible y cinco de ellos rodaron por debajo del récord absoluto del circuito. Enea Bastianini paró el crono en 1'57.134, siendo la vuelta más rápida dada nunca sobre dos ruedas en el trazado malasio.

Hasta ese giro estratosférico del italiano en la última hora de test, la segunda jornada la había dominado Jorge Martín, que finalmente se tuvo que conformar con la segunda posición del día. Las condiciones meteorológicas en el circuito de Sepang propician que los mejores tiempos se realicen por la mañana o en el tramo final del día, ya que en las horas centrales el intenso calor hace que las MotoGP pierdan varias décimas. Mientras el madrileño apostó por hacer su 'time attack' en la primera hora del día, el italiano montó las gomas blandas al final y rebajó un tiempo que ya parecía inalcanzable. Con una jornada todavía por delante, no sería descabellado pensar que por primera vez en Sepang alguna MotoGP detenga el crono en 1'56.

Aunque son las Ducati las que siguen marcando el paso en Malasia, colocando seis de sus motos entre los nueve primeros, en el segundo día les salió competencia a una vuelta, con la KTM de Brad Binder y la Aprilia de Aleix Espargaró en tercera y cuarta posición, respectivamente. Quinto finalizó el bicampeón Pecco Bagnaia, que esta vez sí que pasó a la acción después de un primer día de perfil bajo. Mientras que Álex Márquez repitió la séptima posición en la que finalizó la primera jornada.

Otro de los pilotos que se situó entre el batallón de las Ducati fue Pedro Acosta, octavo, a medio segundo del mejor tiempo de Bastianini. Su rendimiento no está pasando desapercibido para nadie, pero el murciano quiere mantener los pies en el suelo, «No creo que sea realista coger este test. Hay mucha gente que en los test va muy rápido y luego desaparece durante el año. Me hice muchas expectativas el primer año de Moto2 y me caí de cabeza de un tercer piso, así que ahora voy a ir más tranquilo», comentaba el del Puerto de Mazarrón después de acabar segundo en la primera jornada.

Atracón de vueltas

El año 2024 será fundamental para descubrir si las marcas japonesas, Honda y Yamaha, consiguen recuperar la desventaja actual que tienen con respecto a las MotoGP europeas. El campeonato les ha otorgado una serie de ventajas (sistema de concesiones) para reducir esa brecha y por lo visto estos dos primeros días de test, está funcionando.

Los brotes verdes de Honda los encarna Joan Mir, que terminó décimo, mejorando casi un segundo su tiempo del primer día. Mientras que Fabio Quartararo (undécimo) y Álex Rins (decimotercero) siguen con su progresión en Yamaha, con buen ritmo, pero sin encontrar la solución a una vuelta rápida. Y en el actual formato de MotoGP la posición de la parrilla es fundamental. Por suerte para ambas marcas, tienen días de test ilimitados para probar, más motores por temporada y pueden evolucionarlo en cualquier momento del año.

El que parece trabajar por su cuenta es Marc Márquez. Después de un primer día con muchos problemas técnicos en los que no pudo completar el programa de trabajo, ese miércoles salió dispuesto a recuperar el tiempo perdido. Dio más vueltas que nadie a la larguísima pista de Malasia. Setenta y dos, diez más que el siguiente piloto con más giros (Maverick Viñales). Hizo mucho trabajo en la sombra, sin buscar esa vuelta rápida a final del día como sí hizo en la primera jornada. Concluyó en decimocuarta posición en la tabla de tiempos, a casi un segundo de Bastianini y siendo la peor Ducati de los pilotos titulares (al margen del probador de la marca, Michele Pirro). Como había prometido antes de llegar, la pretemporada del de Cervera está siendo de perfil bajo, aunque todavía tiene toda una jornada de ocho horas por delante para, si esa fuese su intención, revertir la situación y dejarse ver delante.