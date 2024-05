Martín y Márquez huyen del favoritismo en Montmeló

Jesús Gutiérrez Jueves, 23 de mayo 2024, 19:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En el panorama actual de MotoGP se cuentan con los dedos de la mano los grandes premios donde las Ducati no parten como favoritas. El de Cataluña es uno de ellos. Un trazado rápido y fluido, con curvas largas y pocas zonas de grandes frenadas y fuertes aceleraciones. Una configuración que se adapta como anillo al dedo a las Aprilia. Y así quedó demostrado el año pasado, con un histórico doblete de Aleix Espargaró y Maverick Viñales en la carrera del domingo, que se sumaba a la victoria en el sprint del sábado del de Granollers.

Precisamente el mayor de los Espargaró fue protagonista en el inicio del Gran Premio de Cataluña, con el anuncio de su retirada a final de esta temporada. Quiso hacerlo en el GP de casa, rodeado de su familia y en un fin de semana en el que tiene posibilidades reales de victoria. Apenas habló de lo que ocurrirá en la pista, pero sí lo hizo su compañero Viñales, que reconoció que este fin de semana lo tenían marcado en rojo en el box. «Es obvio que aquí podemos hacerlo bien, pero hay que estar tranquilos y trabajar con calma, porque va a ser un fin de semana complicado de gestionar, con tanta ambición dentro del box que habrá que frenar», señaló.

Pase lo que pase este fin de semana, Jorge Martín seguirá al frente de la clasificación tras la carrera de Montmeló. El madrileño acumula una cómoda ventaja de 38 puntos sobre Bagnaia y 40 sobre Márquez y Bastianini en la 'Copa Ducati' que es a día de hoy la batalla por el campeonato. Tras firmar un fin de semana perfecto en Le Mans, el de San Sebastián de los Reyes es consciente de que será difícil repetirlo en el trazado catalán. «Mi objetivo aquí seguramente no sea ganar porque va a estar complicado, pero es acercarnos a las Aprilia y si nos acercamos tendremos alguna posibilidad. Esa es mi prioridad intentar sacar lo mejor de la Ducati, exprimirla a tope y poder sacar puntos», explicó.

Un antes y un después

La carrera de Cataluña marcó un antes y un después en 2023 (se corrió en septiembre, en el tramo final del campeonato). Aquí comenzó la remontada de Martín a Bagnaia que estuvo a punto de darle el título a final de año. Aunque también es verdad que el italiano tuvo un terrible accidente el domingo, cuando la moto de Binder pasó por encima de sus piernas, en un incidente que pudo acabar en tragedia. Aunque el bicampeón de MotoGP lo rememoraba, no creía que le condicionaría en pista: «La caída del año pasado no me afectará en absoluto. Espero como mínimo hacer tres curvas…», comentaba entre risas, aunque también apuntaba a las Aprilia como las favoritas.

En cuanto a Márquez, tercero en la clasificación, pero con una dinámica muy positiva tras el doble podio de Le Mans, prefería volver al perfil bajo en la cita catalana, quizás el gran premio español que peor se le ha dado históricamente: «Es uno de los circuitos en los que siempre me ha costado, se me atraganta un poquito. De hecho, solo he ganado en mis dos mejores años, 2014 y 2019, así que si ganamos este fin de semana es que estamos muy, muy bien». Y pese a todo, se mostraba expectante por lo que podía lograr en su primera vez con la Ducati: «Tengo ganas de ver qué tal con esta Ducati en dónde estamos y ver a lo que podemos optar durante el fin de semana».

Para Pedro Acosta también será importante este Gran Premio de Cataluña, tras su primer error de bulto en MotoGP. En la última carrera, el murciano estaba por primera vez para ganar, según indicó entonces, y el exceso de ganas le hizo irse al suelo en la tercera vuelta. «Tenemos que cometer errores como el que cometimos en Le Mans, y tenemos que atravesar todos esos baches que forman mi curva de aprendizaje en MotoGP, que ahora está en torno al 30 %», reconoció. Tiene mucho margen de mejora por delante un piloto que este sábado cumplirá 20 años.