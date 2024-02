Martín lidera, Acosta brilla y Márquez maquilla un inicio complicado

La pretemporada 2024 de MotoGP echó a rodar en el circuito de Sepang (Malasia) con la primera de las tres jornadas de test oficial donde ya están presentes todos los pilotos de la clase reina menos uno. Franco Morbidelli (compañero de Jorge Martín en el Pramac Racing) se lesionó la pasada semana en un test privado en Portimao y su lugar lo ocupa el probador de Ducati, Michele Pirro. Ocho horas de actividad en pista que empezaron con sobresalto inicial ya que a los pocos minutos de que se pusiera en verde el semáforo apareció la primera bandera roja, tras una doble caída. El vigente campeón, Pecco Bagnaia, se fue al suelo en una caída sin consecuencias, su Ducati dejó aceite en pista y el madrileño Raúl Fernández sufrió una aparatosa caída que le obligó a pasar por el centro médico dolorido, pero sin lesiones de gravedad.

Tras ese primer incidente, el protagonista de las primeras horas del test fue Jorge Martín, que se puso al frente de la tabla de tiempos en la segunda hora y ya no soltaría esa primera posición en todo el día. El madrileño inició la pretemporada con la misma explosividad y velocidad a una vuelta con la que acabó 2023 y fue el único capaz de bajar del 1'58 (1'57.951) con un tiempo más rápido que el de la vuelta rápida del pasado Gran Premio de Malasia. Todavía faltan dos jornadas en las que se debería rodar más rápido y donde previsiblemente se rebajará el récord absoluto del circuito, 1'57.491.

Que Martín concluyese al frente de la tabla de tiempos el primer día era hasta cierto punto predecible, aunque en este tipo de test lo más relevante no es el crono final (que se lo digan a Bagnaia, que empezó decimosexto), sino el trabajo de desarrollo y de puesta a punto de la moto. Lo que no quiere decir que no sorprendiese la segunda posición del debutante Pedro Acosta, que fue el que más cerca acabó de Martín, a 269 milésimas. El del Puerto de Mazarrón ya había rodado tres días la semana pasada en este mismo circuito, y aprovechó ese viento de cola para empezar en lo alto de la tabla, siendo la mejor KTM y demostrando todo el talento que se le presupone.

El único 'rookie' de la categoría reina acabó por delante de un campeón de MotoGP como Fabio Quartararo, cuya tercera posición supone un inicio esperanzador para la nueva Yamaha. Y más si se compara con la renovada Honda, cuyo mejor representante fue el francés Johann Zarco, que acabó décimo, con otro campeón de MotoGP como Joan Mir, decimocuarto. En el primer top 10 del año también se colaron los españoles Maverick Viñales, sexto con la Aprilia, y Álex Márquez, séptimo y por delante de su hermano, que tuvo un ajetreado estreno con Ducati en 2024.

Marc Márquez se queda parado

El esperado estreno de Marc Márquez luciendo por primera vez los colores del Gresini Racing quedó emborronado por diversos problemas técnicos en sus dos Ducati. Unos contratiempos que empezaron nada más salir a pista, cuando se le paró la moto y tuvo que ser remolcado hasta boxes; y que durante la jornada le hicieron detenerse hasta en cuatro ocasiones. Sin poder completar el programa de trabajo previsto para este martes y sin poder rodar todo lo que le hubiera gustado al de Cervera, ya que su principal cometido en este test de Sepang es acumular kilómetros y experiencia con la máquina italiana.

«Ha habido un poco de cachondeo dentro del box, porque decían que todos los problemas que podían salir en el primer día han salido en mis dos motos», explicaba después Marc Márquez, que se tomaba estos contratiempos con filosofía y hasta con humor. «Sí es verdad que esto me ha impedido coger ritmo, porque tenía que parar en el box, pero por lo menos he podido hacer dos salidas medio normales por la tarde y ahí ya me he ido encontrando mejor, pero aún con mucho trabajo por hacer». Y es que el ocho veces campeón del mundo maquilló ese complicado inicio de pretemporada en la última media hora, con una vuelta rápida que le hacía pasar del vigésimo al noveno mejor tiempo, a menos de siete décimas de Martín.

Todavía quedan por delante dos jornadas más de test el miércoles y jueves en el circuito de Sepang, primera parada de una pretemporada que continuará a mediados de mes en Catar (19 y 20 de febrero), en la misma pista donde empezará el campeonato del mundo de MotoGP el segundo fin de semana del mes de marzo.