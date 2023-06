Márquez llega «al límite» a Assen

«Después de lo de Sachsenring y de cómo tengo el cuerpo, podría haberme quedado en casa pensando ya en el verano, pero ese no es mi estilo». Con este contundente mensaje, Marc Márquez respondía a la pregunta de si había pensado en tirar la toalla este año. El español terminó desolado el último gran premio, después de sufrir cinco caídas y renunciar a participar en la carrera del domingo. El parte de guerra de Alemania era demoledor: fractura en la falange del dedo pulgar de la mano izquierda, esguince en el tobillo derecho y una fisura en las costillas que le descubrieron ya en Madrid, y que es lo que más está costando recuperar.

Durante el intervalo de tres días entre las citas de Alemania y Países Bajos, Márquez ha estado controlado por un equipo médico y su fisioterapeuta particular para llegar de la mejor manera posible al último fin de semana de esta primera mitad de año. Y pese a todo, el de Cervera es consciente de que llega «al límite» para estos tres días de motociclismo en la 'Catedral' de Assen.

Hasta que no salga este viernes a la pista no podrá evaluar realmente su estado físico encima de una MotoGP. Pero ya avisaba en la rueda de prensa que no estaba dispuesto a repetir lo de Alemania. «Es el momento de dar un paso atrás», decía ante el asombro de la sala. Una frase que después matizaba indicando que no se sentía preparado físicamente para llevar a la Honda por encima de su límite actual. Toca ponerse en modo pilotaje de seguridad, sin forzar, como en las temporadas 2021 y 2022 cuando se recuperaba de su lesión en el húmero.

Sin haber llegado siquiera al ecuador del campeonato, Márquez se encuentra a 145 puntos del líder Bagnaia y el catalán es consciente de que la batalla por el título ya está más perdida, «incluso por acabar entre los cinco primeros» recalcaba. Así que, la razón fundamental de su presencia en Assen es, aparte de amor propio, el proyecto 2024.

Si ya había rumores de un posible divorcio, esta semana se han multiplicado, situando al piloto en la órbita de Ducati y KTM ya para la próxima temporada, pese a que el contrato expira a finales del próximo año. Y es que, todo el paddock dio por hecho que en Sachsenring algo se rompió para siempre en el exitoso matrimonio entre Marc Márquez y Honda.

Preguntado directamente por esta cuestión, Márquez no quiso entrar en el juego. «He estado volcado en mi recuperación y no he leído lo que se ha escrito de mi futuro», de esta forma negaba que lo que había sucedido en Sachsenring podría haber cambiado su idea de cara al futuro: «Mi compromiso con Honda es máximo y quiero continuar trabajando en este proyecto en el futuro. Por eso también estoy aquí, para recabar toda la información posible de cara a la moto del año que viene».

Mano a mano en Ducati

Jorge Martín llega a Assen en plena remontada, después de un exitoso fin de semana en Alemania donde ganó el sprint del sábado y la carrera del domingo y a 16 puntos de Pecco Bagnaia en el campeonato. El italiano ya habla con naturalidad de Jorge como de su principal rival de cara al título de MotoGP y este jueves ambos pilotos compartieron rueda de prensa oficial y coincidieron en que en esta pista el favorito vuelve a ser el actual campeón de MotoGP.

Bagnaia tiene un idilio con esta pista, donde ha ganado en las tres categorías. Aquí se anotó en 2016 su primera victoria mundialista en Moto3. Luego repitió en Moto2 en 2018, el año que fue campeón de la categoría intermedia. Y es el último ganador de la clase reina en esta pista, un triunfo que además marcó el inicio de la remontada de campeonato ante un Fabio Quartararo que se acabó desinflando en la segunda mitad de temporada.

Este fin de semana el que defiende el liderato es Bagnaia y el que viene en tendencia ascendente es Martín: «Será un fin de semana complicado porque sé que es una pista en la que él va muy bien. He estado analizando qué nos faltaba el año pasado aquí con respecto a él y seguramente pueda estar al nivel. Al menos espero ponérselo difícil», comentaba más confiado que nunca el piloto español, que aspira a mantener un racha que le ha situado en todos los podios (sprint y carreras incluidos) de los últimos tres grandes premios.