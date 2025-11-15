Marco Bezzecchi se lleva la última pole y la más apretada del año El italiano fue el más rápido en la Q2 de Valencia, por delante de Álex Márquez y donde cinco pilotos acabaron en menos de una décima

Jesús Gutiérrez Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:35

Mañana soleada en un Circuit Ricardo Tormo para vivir una jornada de calificaciones que arrancó por la mañana con los últimos entrenamientos libres donde los más destacado fue la caída sin consecuencias del que había sido el más rápido del viernes, Pedro Acosta. El murciano se fue al suelo en los últimos minutos de la sesión, pero pudo volver al box con la moto apenas dañada y que pudo utilizar para la Q2.

Pero antes de los últimos 15 minutos que decidían la pole, se disputó la Q1 que repesca los dos mejores tiempos y donde estaba presente por sexta vez en los últimos once grandes premios, Pecco Bagnaia. El italiano, metido en un hoyo a nivel de resultados en esta parte final de la temporada, se le paró su Ducati a mitad de la sesión supuestamente por falta de gasolina y se quedaba sin poder optar a esa Q2.

Sin el que debería ser el principal favorito, la Q1 rescató al español Raúl Fernández y al francés Johann Zarco, que se aprovechó de la rueda del probador de Honda, Aleix Espargaró, y que sacó de esa Q2 al piloto oficial de la marca, Luca Marini, que saldrá decimotercero, por delante de Espargaró y de Brad Binder. Desde la sexta fila partirá Bagnaia, que solo había podido dar un giro durante la sesión, y junto a él, su rival de los últimos dos años, Jorge Martín, en una muy meritoria 17ª posición porque el madrileño ni siquiera sabe si podrá completar todo el gran premio.

La racha de Bezzecchi

Se preveía una lucha por la pole apretadísima, tras lo visto en los entrenamientos del viernes, pero quizás no que los cinco primeros estuvieran separados por menos de una décima. En concreto, 96 milésimas de diferencia entre el poleman, Marco Bezzecchi, y el quinto, Pedro Acota; en una de las calificaciones más apretadas de la historia.

El de Aprilia sumó su quinta pole en las últimas diez carreras, con un registro de récord (1'28.809) y con mucho mérito en esta ocasión, porque había fallado en su primera goma, con una salida de pista y se la jugó todo con la segunda, logrando mejorar el registro del que hasta ese mandaba había mandado en la Q2, Álex Márquez. Al subcampeón de MotoGP todavía le quedaría otra bala, pero no sería capaz ya de mejorar el tiempo de Bezzecchi, y partirá desde la segunda posición en la parrilla. Pese a no lograr la pole, el español había cumplido con el objetivo que se había marcado, salir desde la primera fila, en un circuito donde cuesta tanto adelantar. «No acabamos de lucir como en otros circuitos, y no es tanto por la moto como por mí, que no soy capaz de marcar la diferencia», reconocía el de Cervera.

Cerrará esa primera línea otra Ducati, la de Fabio Di Giannantonio, y encabezará la segunda la Aprilia de Raúl Fernández, que aprovechó la inercia de la Q1 para meterse en cabeza. El madrileño pudo con uno de los favoritos del fin de semana, Pedro Acosta, que volvió a fallar en el que sigue siendo el punto débil de las KTM, las calificaciones.

Otras dos Ducati estarán en la tercera fila de la parrilla, Franco Morbidelli desde la séptima posición y Fermín Aldeguer noveno. Y entre medias, la Yamaha del australiano Jack Miller. Mientras que en la cuarta se situarán las Honda de Joan Mir, décimo, y de Johann Zarco, por delante de Ai Ogura, duodécimo, y que había sido el más rápido en el entrenamiento libre de la mañana.

Nada más acabar la última Q2 de la temporada, reapareció Marc Márquez vestido de calle, pero de rojo oficial Ducati. El campeón del mundo, que todavía se recupera de su última operación en el hombro derecho, recogió el premio al mejor calificador de la temporada, entre otras cosas por sus ocho poles durante 2025; y que el domingo también asistirá a la gala de los 'MotoGP Awards', en su condición de campeón de la clase reina.