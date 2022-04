Marc Márquez está de vuelta

Marc Márquez ya está de vuelta o al menos lo va a intentar. Después de sufrir una dura caída en la previa del Gran Premio de Indonesia y de recaer de su problema de diplopía o visión doble, el piloto catalán tuvo que ausentarse de la reciente prueba del Mundial en Argentina pero va a regresar este fin de semana, según ha confirmado él mismo en un mensaje.

Salvo que se sienta indispuesto durante los entrenamientos, Márquez correrá este fin de semana en Austin, en el Gran Premio de las Américas, en el que será su regreso al Mundial tras una ausencia de dos carreras. «Ayer confirmamos las buenas sensaciones de estos últimos días y tras el ok médico... Nos vamos a Austin», explicaba el piloto en las redes sociales.

Las últimas semanas han sido complicadas para él, impotente al ver cómo la visión de sus ojos no terminaba de ser normal. Por fortuna, el reposo recomendado por los médicos ha ido surtiendo efecto hasta devolver al piloto a la normalidad días antes de la carrera en Estados Unidos y en su circuito preferido, donde ha ganado en siete de las ocho carreras disputadas, la última el año pasado.

Austin marcará la realidad de cómo se encuentra el de Cervera tras casi tres semanas de inactividad. «Estoy muy feliz por estar de vuelta. Es una alegría volver y hacerlo en uno de mis circuitos favoritos. No importa la situación, me encanta correr en Texas y tengo grandes recuerdos de allí. Tenemos mucho trabajo por delante después de estar sin participar en dos carreras, así que no hay un objetivo claro. Lo más importante es que puedo estar sobre la moto el fin de semana», señaló el catalán a través de una nota difundida por su equipo Repsol Honda, ocho veces campeón del mundo en tres categorías diferentes.