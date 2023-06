Marc Márquez renuncia a correr en Alemania

Fue la gota que colmó el vaso. Después de un sábado muy complicado, con tres caídas en la calificación y un sprint en el que básicamente se dedicó a llevar hasta la meta, la quinta caída del fin de semana en la mañana del domingo era demasiado. Una volada por encima de su moto, que le dejó aturdido en la grava y que salía muy dolorido ayudado por los comisarios en pista. De ahí, se iba directo al centro médico donde una radiografía una pequeña fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda, además de una fuerte contusión en el tobillo derecho.

A partir de ese momento, Márquez se encerraba en su camión, donde antes de anunciar oficialmente su decisión, convocaba a todos los miembros de su equipo para que fueran los primeros en enterarse. A las 13:08, solo 52 minutos antes de la carrera de MotoGP, el equipo Repsol Honda lo confirmaba de manera oficial con un escueto comunicado que decía que «El piloto ha decidido retirarse del Gran Premio de Alemania tras sufrir una caída en la curva 7 durante el warm up matinal».

Minutos después, el piloto de Cervera salía de su box y explicaba su decisión de renunciar a la carrera de este domingo: «Después de cinco caídas y sobre todo la de esta mañana, no me siento listo para hacer esta carrera, tengo muchos golpes en mi cuerpo, en el tobillo y una pequeña fractura. Lo he decidido con calma y en Holanda más», confirmando que estará el próximo fin de semana en el circuito de Assen, donde se celebra el último GP antes del parón de verano.

Con la de Alemania, Marc Márquez se ha perdido un total de cinco grandes premios este año, ya que sufrió una lesión en la primera cita de la temporada que le obligó a pasar por el quirófano por otra fractura en su mano derecha que le obligó a pasar por el quirófano. Un año muy difícil para él, ya que pese a que solo ha disputado cuatro carreras este año se ha ido al suelo en doce ocasiones.

Con la ausencia Márquez, el equipo Repsol Honda no alineará ningún piloto este domingo en la parrilla de Sachsenring, ya que su compañero Joan Mir, también es baja por lesión. Y otro compañero de marca, como Álex Rins, también está convaleciente tras fracturarse tibia y peroné el fin de semana pasado en Mugello.