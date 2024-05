Marc Márquez tiene un 'plan'

A finales de 2021 Fernando Alonso viralizó un concepto, el 'plan', que venía a significar los diferentes pasos que había proyectado para volver a ganar con un fórmula 1. Este jueves en Le Mans se han vuelto a escuchar esas dos palabras en boca de otra leyenda española del motor. Pero esta vez ha sido Marc Márquez el que las ha utilizado en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Francia y después ha repetido en la comparecencia con los medios de comunicación escritos, que él mismo ha explicado: «Tengo una estrategia en la cabeza que pasa por no escuchar a nadie. Ir a la tuya y evadirte de todo. Y es lo que estoy haciendo. Si me caigo, me he caído. Si hago podio, lo celebro. Ojalá que pueda ganar alguna carrera este año, pero la estrategia, de momento, está yendo bien».

En la pasada cita de Jerez el de Cervera entró a 372 milésimas del ganador, Pecco Bagnaia, con quien protagonizó un duelo épico que se llevó el italiano. Pero en la nueva Catedral del motociclismo Márquez subió por primera vez al podio con la Ducati en una carrera larga de domingo. Ahora, en el Templo de la Resistencia, el circuito de Le Mans, ya está preparado para subir un escalón más y afronta un gran premio que será trascendental no solo por lo que ocurra en la pista, también por lo que se hable en los despachos.

Y es que el mercado de MotoGP está en plena ebullición, a pesar de que solo sea la quinta carrera del año y no se haya disputado siquiera el primer cuarto de campeonato. Márquez es, sin duda, una de las piezas maestras que recolocará la parrilla de 2025 y ya viene anunciando desde las últimas semanas que su intención es contar con el mejor material disponible. La MotoGP más deseada es la segunda Ducati oficial, una vez que Pecco Bagnaia ya renovó antes incluso de echar a rodar la temporada en curso, y los italianos ya avisaron de que tomarían la decisión antes de Mugello, el último fin de semana de mayo.

Hay tres pilotos que a día de hoy optan a esa montura, Enea Bastianini (suya es ahora esa moto), Jorge Martín y Marc Márquez, que ya no esconde que negocia por ella. «Lógicamente, hay conversaciones», reconocía en Le Mans: «El tema es sencillo: si un piloto acaba contrato y una fábrica, sea cual sea, tiene las motos libres, tonto sería el piloto y tonta la fábrica de no tener al menos una conversación. Conversaciones hay con todos, porque el 'no' por parte de la fábrica y el 'no' por parte del piloto ya lo tienes».

La otra parte en esa trama, Jorge Martín, siempre ha mantenido que solo se ve con una Ducati en 2025 si es en la escudería oficial. Y, aunque hasta hace no tanta era el que más papeletas tenía para llegar hasta ahí, es consciente de que la pugna con Márquez será más difícil, no solo por los resultados: «Al final es Marc Márquez, un ocho veces campeón del mundo, y eso a nivel de marketing es muy bestia. Entendería si Ducati toma esa posición, pero me tranquiliza que tengo todas las marcas esperando a ver qué pasa para cerrarme a mí. Pase lo que pase, no me quedaré sin moto y tendré una buena opción», comentaba el madrileño, en un jueves en el que se habló mucho en el paddock francés de mercado de fichajes y menos de lo deportivo.

La racha de Ducati

En lo deportivo hay que destacar que la marca italiana acumula cuatro triunfos consecutivos en el Gran Premio de Francia, pero entre los ganadores no están los tres líderes actuales de la marca boloñesa. Abrió esta racha el actual piloto de Supebikes Danilo Petrucci en 2020, después llegaron las victorias de Jack Miller y Enea Bastianini, y el año pasado se llevó la gloria Marco Bezzecchi. Ni el bicampeón del mundo, Pecco Bagnaia, ni el actual líder de MotoGP, Jorge Martín, ni, obviamente, Marc Márquez, están en una lista que previsiblemente seguirá creciendo después del domingo ya que aquí las Ducati vuelven a ser las principales favoritas… siempre que el tiempo cambiante no entre en juego. Y es que si algo tiene Le Mans es que climatológicamente es imprevisible y, aunque el pronóstico parece despejado los próximos días, hay interrogantes sobre si el tiempo soleado aguantará hasta el domingo.

En cualquier caso, en Le Mans tendrán mucho que decir los rivales de Ducati, empezando por el que está más cerca en una clasificación general también teñida de rojo, Pedro Acosta, cuarto en el campeonato, y el único piloto que ha puntuado en todas las carreras de este 2024. El murciano aterriza tras un mal domingo en Jerez, donde tuvo una fea caída en el 'warm up' de la mañana y concluyó décimo en carrera. Tampoco es que Le Mans le traiga muy buenos recuerdos. Su mejor posición es la octava que logró en su primer año de Moto3, ya que en las dos últimas ediciones se ha ido al suelo. El objetivo es seguir aprendiendo, aunque con el de Mazarrón nunca se sabe.

El que sí llega a una de sus pistas fetiche es Maverick Viñales. Aquí ganó su primera carrera mundialista en 125 cc cuando tenía 16 años y acumula tres en total en el trazado francés, la última con Yamaha en un mano a mano inolvidable con Valentino Rossi. «Sobre el papel es un buen circuito para nosotros», comentaba el actual piloto de Aprilia. «Pero no lo sabremos hasta que no salgamos a la pista», apostillaba. Eso sucederá este viernes cuando lo deportivo, en teoría, pasará al primer plano mientras las conversaciones entre 'hospitalities' se mantendrán todo el fin de semana en la sombra.