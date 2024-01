Marc Márquez ya luce sus nuevos colores: «Un niño con zapatos nuevos»

Marc Márquez completó otra etapa más en su nueva era en Ducati. En la presentación oficial del equipo Gresini Racing lució por primera vez sus nuevos colores de guerra junto con la que será su nueva arma para reconquistar el trono de MotoGP. Su moto apenas cambia su imagen con respecto a los últimos años y mantiene un diseño continuista con la llegada del ocho veces campeón del mundo. El logo de Estrella Galicia 0,0 sí que ha ganado presencia este año, pero no hay rastro de otros patrocinadores personales de Marc en el carenado de la Ducati, como Red Bull y Repsol, que no obstante, seguirán acompañando al de Cervera.

La puesta de largo del nuevo proyecto se realizó en la discoteca Cocoricò de la ciudad italiana de Riccione, en una presentación espectacular, acorde con la expectación que había creado el evento y que, entre otras cosas, provocó la caída de la web del propio equipo Gresini Racing. Y es que, desde que Marc Márquez aterrizó en la categoría reina de MotoGP hace ahora once años, siempre había competido con el Repsol Honda, por lo que impactaba verle con otros colores que no fueran el naranja, rojo y blanco tradicional de la escuadra japonesa.

Antes de que los hermanos Márquez saltarán al escenario, Nadia Padovini, viuda del ex piloto Fausto Gresini y que siguió su legado cuando éste falleció a consecuencia del covid en 2020, fue la maestra de ceremonias. Y explicó lo que significaba la llegada de un piloto como Marc a un equipo como el suyo. «Jamás nos imaginamos que ocurriría. Somos un equipo independiente y hemos conseguido atraer a un ocho veces campeón del mundo y juntar diez títulos mundiales en el box», comentaba recordando que Álex también es campeón de Moto2 y Moto3, y concluía: «Para mí ya hemos ganado como equipo».

El favorito de la afición

Una vez presentada la Ducati 2023, la misma que pilotaron la temporada pasada Pecco Bagnaia o Jorge Martín, tocaba el turno de los pilotos. El primero en aparecer en el escenario fue el veterano en el equipo. En este caso Álex, que recordó como su llegada a la familia Gresini el año pasado le hizo dar un salto de calidad en el campeonato. «Llegué en un momento difícil de mi carrera deportiva, porque los primeros años fueron duros, pero creo mucho en esta moto y en este equipo. Fue una temporada buena en general, cometimos algunos errores, pero el primer año con una nueva moto siempre es así».

También habló, como no, de su hermano y del momento en el que llega a su mismo box: «Sé lo que ha pasado en los últimos cuatro años y sé lo que necesita, porque lo conozco muy bien. Para mí es un sueño compartir equipo con él; ya lo hicimos en el pasado, pero en pocas carreras». En realidad, solo compartieron una. El primer Gran Premio del 2020, el fin de semana en el que Marc se fracturó el húmero en Jerez.

Solo quedaba por aparecer Marc, que compareció con su nuevo mono y una inmensa sonrisa en su rostro. «Me noto un poco raro», fueron sus primeras palabras sobre el escenario. El catalán ya pudo subirse a su nueva Ducati el pasado mes de noviembre en el test de Valencia, pero entonces tanto la moto como el mono eran negros por contrato, sin rastro de los colores de su nuevo equipo ni del nombre de la fábrica a la que ya representa oficialmente. «Solo he pasado un día con la Ducati, di 50 vueltas, pero me sentí muy bien. Me siento como si fuera un niño con zapatos nuevos, que quiere probarlos y aprender cosas nuevas. Tengo muchas ganas de llegar al test de Malasia y seguir trabajando para entender bien el equipo».

El primer test de la pretemporada en el circuito de Sepang se realizará del 6 al 8 de febrero, cuando Marc lucirá los colores de su nueva moto en acción por primera vez. Serán tres días de trabajo fundamentales, donde ya tocará poner a punto su arma de 2024 de cara a reconquistar un título de MotoGP que no gana desde 2019.

En una encuesta que realizó la web oficial del campeonato en paralelo a la presentación del Gresini Racing, un 84 % de los consultados situaba a Marc Márquez como campeón esta misma temporada. Nada que ver con el perfil bajo que prefiere mantener todavía el protagonista: «Tengo que pensar que mi primer rival soy yo mismo. La presión es mucha, pero también la ilusión. Cuando alguien llegaba a Honda antes, pensaba en mí como referente, pero ahora que llego yo a Ducati, tengo que pensar en Bagnaia y en Martín y tengo que aprender de ellos». Si algo ha demostrado Marc en el pasado es que aprende rápido.