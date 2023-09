Marc Márquez deja su futuro en reposo

Jesús Gutiérrez Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Durante este fin de semana no voy a decir nada sobre el año que viene. Si preguntáis lo voy a torear de la mejor manera posible». Con este simbólico escudo Marc Márquez se protegía de la pregunta que todo el mundo se hace en el paddock de Motegi: ¿dónde correrá el piloto de Cervera en 2024? En su día dijo que decidiría entre los grandes premios de India y Japón. Sin embargo, una vez aterrizado en el circuito de Motegi ha cambiado de opinión. En la misma rueda de prensa de este jueves el octocampeón del mundo avisaba de que no habrá novedades con respecto a su futuro, al menos hasta que no pase la que es la carrera de casa para Honda.

Lo que sí habrá durante todo el gran premio son encuentros con la plana mayor de Honda y de HRC, el departamento de competición de la marca. Unas reuniones que son habituales cada vez que el campeonato aterriza en el circuito de Motegi, propiedad de la corporación con sede en Tokio, y que el español calificaba de «constructivas, pues ellos son los primeros interesados en que este proyecto triunfe y continúe haciendo historia». Una historia a la que ha contribuido en gran medida el piloto español, que desde que unió sus designios con Honda allá por 2013 han sumado seis títulos en la categoría reina. Una década de éxitos que por contrato debería mantenerse al menos hasta 2024, pero cuyo destino está más en vilo que nunca. A partir de aquí, crecen las especulaciones sobre un futuro que cada vez parece más lejos de Honda. Hay quien opina que Marc aprovechará esas reuniones para informar de su salida a la marca, aunque entre los japoneses mantengan la esperanza de poder convencer a su piloto estrella para que cumpla su contrato, teniendo en cuenta que ellos mismos ya indicaron que no retendrían al piloto español contra su voluntad. Y mientras Márquez se prepara para «torear» a la prensa sobre sus intenciones, su antaño rival y compañero en 2019, Jorge Lorenzo, hacía sus propios vaticinios que ponían más picante al asunto. En un programa previo que se emite en la propia web del campeonato ('MotoGP Guru Show') el expiloto balear se mojaba a la hora de hablar del futuro de su viejo enemigo en la pista: «Creo que está hecho», expresaba cuando le preguntaban sobre la posible salida de Márquez de Honda a Ducati para fichar por el equipo Gresini Racing. Sea lo que fuere, lo único seguro es que el anuncio no se comunicará este fin de semana. De perseguidor a perseguido Con el futuro de Marc Márquez focalizando gran parte de la atención del Mundial de MotoGP, el campeonato llega a su fase decisiva más apretado que nunca. Después del error del líder en la última carrera de la India, solo 13 puntos separan a Pecco Bagnaia de Jorge Martín. En las últimas tres pruebas el piloto madrileño no ha parado de recortar una diferencia que llegó a ser de 66 puntos, y la batalla ya no solo está en la pista, sino que se traslada al ámbito mental. «Siempre que vienes de una caída, por mucho que no quieras, te entran dudas y necesitas acabar al menos una carrera para volver a coger esa confianza», comentaba Jorge Martín en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Japón. A su lado, el vigente campeón de MotoGP ni se inmutaba y respondía pacientemente cuando le preguntaba si había pasado página de su caída en la India. «No la tengo en mente; sé lo que he hecho mal y conozco a la perfección lo fuerte que estamos», al tiempo que cerraba la cuestión apelando a la fortuna. «Honestamente, en los últimos tres fines de semana he tenido un poco de mala suerte». Lo cierto es que Bagnaia está en una posición completamente inversa a la que vivió hace ahora un año, cuando era él quien perseguía al entonces líder Fabio Quartararo. Su remontada entonces fue histórica (recuperó 91 puntos de desventaja) a pesar de que, precisamente aquí en Japón, se fue al suelo. Martín quiere ahora heredar el papel que tuvo Bagnaia en 2022. Aunque ninguno de los dos puede confiarse ya que por detrás viene un inspirado Marco Bezzecchi, que es tercero a 44 puntos y que, este sí, no tiene nada que perder. Tres pilotos para conquistar una corona de MotoGP que volverá a ganar Ducati.