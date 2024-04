Jorge Martín triunfa en un sprint caótico en Jerez

Pocas veces se había vivido en el campeonato un sábado tan loco como el de este Gran Premio de España en el circuito de Jerez. La lluvia caída durante toda la noche y parte de la mañana condicionó toda la jornada, pese a que desde el mediodía un sol de justicia fue secando la pista. Con el asfalto completamente encharcado volvió a emerger el talento natural de Marc Márquez, que había sido el más rápido en el entrenamiento de la mañana y que también se hizo con la pole en la Q2. La primera desde que es piloto de Ducati y también la primera en más de un año, concretamente desde la primera cita de 2023 en Portimao. Una pole que celebraba con euforia el piloto de Cervera y que no era fruto de las condiciones de la pista, ya que en seco también había sido de los más competitivos el viernes.

Sin embargo, nada tendría que ver esa Q2 con lo que se vivió después en el sprint. Entre medias se habían disputado las calificaciones de las categorías pequeñas, que poco a poco fueron secando la pista, y cuando los pilotos de la clase reina se alinearon en la parrilla de salida, la impresión era que el trazado estaba completamente seco. Nadie dudó en poner los neumáticos slicks, pero el asfalto escondía alguna trampa, ya que quedaba todavía algún parche de agua prácticamente inapreciable, pero que tendría un papel trascendental unos minutos después.

Desde la tercera posición en parrilla, Jorge Martín arrebató la cabeza de carrera a Márquez en la primera curva y entre medias se coló Brad Binder. El sudafricano estaba fuera de posición y bastante revolucionado esas primeras vueltas y a Márquez le costó un par de vueltas deshacerse de él, llegándose a tocar en una ocasión. Y cuando por fin lo consiguió, tenía al madrileño a poco más de un segundo. Comenzó una caza que duró varias vueltas, hasta que Martín se coló en la curva 7 del circuito y Márquez aprovechó para pasarle en la 9 (curva Ángel Nieto), el punto más emblemático del circuito de Jerez. Restaban seis vueltas a la carrera y parecía que por fin el ilerdense volvería a celebrar una victoria.

Pero no iba a ser este sábado, ya que en esa misma curva 9, dos vueltas después de ponerse líder, Márquez se iba al suelo después de pisar un parche de agua prácticamente inapreciable. «He frenado un poco antes que en la vuelta anterior para hacer más paso por curva y ser menos agresivo. Ahí he tocado la mancha de humedad que era imposible de ver, porque estaba por el exterior. Mala suerte», se resignaba Márquez después de perder una oportunidad de oro. Todavía tenía tiempo para reengancharse a la carrera y acabar séptimo en carrera.

Carrusel de caídas y sanciones

Hasta ese momento la carrera parecía más o menos tranquila, pero en ese tramo final se acumularon las caídas y la carrera se convirtió en un auténtico caos. En la misma curva y a la vez se fueron al suelo Álex Márquez, Brad Binder y Enea Bastianini cuando rodaban tercero, cuarto y quinto, respectivamente. Poco después también se fue Marco Bezzecchi, que estaba por detrás, y tras la caída de Marc Márquez apareció Pedro Acosta en una segunda posición inesperada. Maverick Viñales, que era tercero en ese momento, también se iba al suelo y cedía el último cajón de podio a Fabio Quartararo, que se defendía de los ataques de Dani Pedrosa.

Mientras todo eso sucedía por detrás, Jorge Martín cruzaba la línea de meta en solitario y volvía a triunfar en un sprint. «Estaba intentado aguantar a Marc hasta que ha cometido el error. No sé cómo habría sido la carrera sin esa caída y seguramente segundo hubiese sido la posición realista, pero ganar en Jerez es único», explicaba el madrileño, que es más líder del Mundial y ya tiene 29 puntos de ventaja sobre Pedro Acosta, cuya segunda posición en el sprint le hace escalar hasta esa misma posición en la general. Algo que, al menos de momento, al de Mazarrón no le quita el sueño: «No estamos pensando en eso y haber acabado segundo o quinto hoy no me hubiera cambiado la vida».

Martín y Acosta celebraron el podio del sprint entre las curvas 9 y 10 (Nieto-Peluqui), donde se aglutina la mayor parte de la afición española. Junto a ellos, Fabio Quartararo, que aguantó a Pedrosa, quien entre tanto caos no sabía que luchaba por la tercera posición. Más de una hora después de acabar la carrera, se conoció la sanción del francés por exceder el límite de presión mínima del neumático y le penalizaron con ocho segundos. Un podio que heredaba Pedrosa y que celebraba de manera improvisada entre los camiones del equipo KTM.

Quartararo no fue el único sancionado por irregularidades en la presión de las gomas. También cazaron a Jack Miller, Álex Rins, Fabio Di Giannantonio y Raúl Fernández. La penalización de este último hizo que Marc Márquez ganara una posición y concluyera en la sexta plaza. Cinco pilotos sancionados y 14 caídas en apenas doce vueltas del sprint más loco que se recuerda en MotoGP.