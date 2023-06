Italia busca ídolo en Mugello y Márquez salva el viernes

Jesús Gutiérrez Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Mugello es la tierra prometida del motociclismo italiano. Un circuito enclavado en pleno corazón de la Toscana y cuyo trazado recorre sinuosamente un valle verde y repleto de colinas. Durante más de dos décadas, este privilegiado entorno se teñía de amarillo, el color que simbolizaba a un ídolo de masas como Valentino Rossi, que hizo de esta pista su santuario. Su lema 'al Mugello non si dorme', resumía a la perfección el ambiente festivo que tenía el fin de semana más especial del año en la zona. Dos años después de su retirada, Mugello ya no es tan ruidoso como antes, ni sus gradas están repletas hasta la bandera desde el viernes por la mañana. Pero la herencia de aquel tiempo permanece en el ambiente y raro es el 'tifoso' que no le rinde homenaje a su leyenda con algún símbolo del 'Il Dottore' en su vestimenta.

La nueva generación del motociclismo italiano, la mayoría nacida bajo el paraguas del propio Rossi, lucha por hacerse un hueco entre esta apasionada afición. A la cabeza de esta hornada de jóvenes pilotos se encuentra el campeón del mundo, Pecco Bagnaia (26 años), que no acaba de enganchar a su público. Y eso que el año pasado consiguió el maravilloso hito de ganar con la moto que representa el orgullo de la nación motera italiana: Ducati. Sin el carisma de su mentor, el actual líder de MotoGP prefiere hablar en la pista, como hizo este viernes, logrando el mejor tiempo de la jornada para marcar músculo desde el primer día. Segundo, y aprovechando su rueda en su mejor giro, se situó otro de los jóvenes talentos llamados a llenar ese vacío de los 'tifosi': Marco Bezzecchi (24 años), que también es el segundo clasificado en el campeonato y que compite dentro de la estructura del VR46, propiedad de Rossi. Y entre los diez primeros, dos italianos más representantes de esta nueva generación: quinto Enea Bastianini (25) y décimo Luca Marini (25), hermano de madre del propio Valentino. Del futuro de estos cuatro pilotos y de su conexión con la afición dependerá que Mugello vuelva a dejar de dormir el fin de semana de carreras. Misión cumplida para Márquez Todos los pilotos tienen marcados circuitos en rojo en su calendario particular, donde saben que les tocará sufrir. Y para Marc Márquez uno de esos es Mugello. Solo ha ganado una vez desde que compite en MotoGP y ni se adapta a su estilo ni al de la Honda. «Voy bastante incómodo en general, pero he podido salvar el día», comentaba el piloto de Cervera después de lograr el octavo mejor tiempo de la jornada. El objetivo del viernes era acabar entre los diez primeros, para garantizarse el acceso directo a la Q2. Y Márquez tuvo que sudar la gota gorda para lograrlo. A falta de poco más de diez minutos para terminar la segunda sesión, se iba al suelo justo cuando todos los pilotos montaban neumático nuevo para buscar el tiempo. Como tantas veces, Márquez corrió al box, se subió a su segunda moto e hizo la única vuelta buena que tenía para asegurarse su lugar entre las cuatro primeras filas de la parrilla. El tercer puesto de Álex Rins, compañero de marca, era esperanzador para el propio Márquez, aunque reconocía que había también mucha parte de pilotaje en ese resultado: «Es bueno que haya una Honda delante, porque podemos ver qué hace diferente y tratar de mejorar, aunque Rins siempre ha ido rápido en esta pista y para mí es uno de los circuitos más débiles». Rins fue el mejor de los españoles el viernes, donde Jorge Martín, quinto, y Aleix Espargaró, noveno, también se ganaron su plaza en la Q2 del sábado. En el caso del catalán de Aprilia, con mucho mérito ya que el jueves sufrió una aparatosa caída mientras entrenaba en bici que le ha provocado una gran inflamación en el tobillo derecho. Aleix tiró de casta el viernes, pero es consciente de que tiene por delante un fin de semana de sufrimiento. En cuanto a las cilindradas pequeñas, Pedro Acosta se mostró intratable dominando las dos sesiones de la categoría de Moto2; mientras que en Moto3 el más rápido de la jornada fue el piloto turco, Deniz Öncü.