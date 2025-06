Fabio Quartararo bate a las Ducati y logra la pole en Assen

Jesús Gutiérrez Sábado, 28 de junio 2025, 11:03 Comenta Compartir

Mañana soleada este sábado en el circuito de Assen, muy diferente a la vivida el viernes, donde la lluvia y las bajas temperaturas causaron un carrusel de caídas. Entre ellas, las dos de Marc Márquez que le provocaron sendas contusiones en el brazo izquierdo y en la zona pélvica, con ostensibles gestos de dolor cada vez que se bajaba de la moto. El entrenamiento libre de la mañana se lo anotó Fabio Quartararo, que ya había sido el más rápido del viernes y presentaba su candidatura a la pole, seguido de Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y con Marc Márquez quinto.

Ya en la Q1 se vieron muchas alternativas y quedó claro que con estas temperaturas se podían hacer hasta tres vueltas rápidas con la misma goma. Y es que con esos giros lograron sus tiempos los tres primeros de la repesca en los instantes finales y ya con el cronometro a cero. Raúl Fernández, Fermín Aldeguer, que pasaron a la Q2, y un Joan Mir, que se quedó fuera por un escaso margen de cuatro milésimas.

El balear encabezará la quinta fila de la parrilla desde la 13ª posición, acompañado por Jack Miller y Lorenzo Savadori. En la sexta partirá las KTM de Binder y Bastianini, junto a Oliveira. Y desde la séptima línea, Álex Rins, Ogura, que se fue al suelo, y Aleix Espargaró, que compite en Assen en sustitución del lesionado Luca Marini.

La cuarta de Quartararo

Los favoritos para la pole volvían a ser los tres sospechosos habituales de las Ducati, aunque había que prestar atención a Quartararo que ya había demostrado lo radio que puede ser a una vuelta con la Yamaha. En el primer intento de vuelta rápida, se le vieron las costuras a Marc Márquez, que buscó insistentemente la rueda de su compañero de equipo, Bagnaia, por primera vez esta temporada, lo que daba muestras de cierta debilidad en esta pista. Al de Cervera le salió bien la jugada en la primera vuelta, donde mejoró al italiano, aunque el más rápido en ese primer intento ya era Quartararo.

Faltaba el último neumático, donde todavía se esperaba que los tiempos bajaran más, como demostró Álex Márquez que fue el primero en rodar en 1'31, unos registros donde debería estar la pole. El tiempo del de Cervera era batido primero por Bagnaia y luego por un enchufado Quartararo, que con un último sector espectacular, les robaba la cartera a las Ducati con un tiempo de 1'30.651. «Hemos podido hacer una buena vuelta, ha sido un 'all-in' porque no me he dejado nada», comentaba el piloto francés después de lograr su cuarta pole de la temporada, aunque de momento no ha sido capaz de transformar en victoria. «Intentaré pelear al menos por un podio en la carrera, porque nos cuesta un poco más con los neumáticos usados»

Quartararo liderará una primera fila con Bagnaia y Álex Márquez, mientras que Marc tendrá que partir desde la segunda, en la cuarta posición, a pesar de rodar también en el 1'30. Será la segunda vez este año que el de Cervera no salga desde las tres primeras posiciones, aunque durante el fin de semana ha demostrado tener más ritmo que vuelta rápida.

Compartirá segunda línea junto a la Ducati del 93, el italiano de Aprilia, Maco Bezzecchi y su compatriota Franco Morbidelli. Y otras dos Ducati encabezarán la tercera fila, el rookie Fermín Aldeguer que venía de la Q1 y Fabio Di Giannantonio, con lo que la seis Ducati clasificaron entre las ocho primeras posiciones, y pone en valor tanto la pole de Quartararo como el quinto puesto de Bezzecchi.

Los que no pudieron plantar batalla a las motos italianas fueron los pilotos de KTM, ya que tanto Pedro Acosta, noveno, como Maverick Viñales, décimo, siguen teniendo ese hándicap de buscar una vuelta rápida con el neumático blando. Mientras que completarán esa cuarta fila, Raúl Fernández y Johann Zarco, el único representante de Honda en la Q2, que saldá 12.