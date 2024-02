Bagnaia sigue marcando el paso en el penúltimo día de pretemporada

El circuito de Losail acoge el último test oficial a dos semanas del inicio del Mundial en el desierto catarí. Y el panorama que dibujó la primera de las dos jornadas de entrenamientos es que Pecco Bagnaia y Jorge Martín siguen un paso por delante del resto, y que la nueva Ducati 2024 funciona desde el primer día. Italiano y español ya lideraron los pasados entrenamientos en Malasia y volvieron a situarse al frente de la tabla de tiempos a un día de que la pretemporada eche el cierre.

El trazado catarí acostumbra a ser la última prueba antes de que se apaguen los semáforos. Sin embargo, su pista no es un buen lugar para hacer muchas pruebas. Por un lado, porque al tener tan poco uso durante el año y estar en mitad del desierto, acostumbra a estar muy sucio, con mucha arena, y cuesta tiempo encontrar la línea. Por otro, la ventana óptima temporal es tan corta por el calor, que la primera parte suele ser improductivas y las MotoGP acostumbran a rodar cuando avanza el día. De hecho, en la primera hora el único piloto titular que había rodado era el novato Pedro Acosta, precisamente quien más vueltas necesita sobre su moto; y hasta que no cayó el sol no se vieron tiempos realmente competitivos.

Casi toda esa primera parte estuvo dominada por Maverick Viñales y el resto de las Aprilia, llegando a situarse las motos italianas en el 'top 3', con Aleix Espargaró y Raúl Fernández. La vuelta del madrileño, por cierto, fue una de las noticias de este test, después de perderse el pasado de Malasia por lesión.

En las dos últimas horas es cuando más se animó la cosa, con los pilotos empezando a poner neumático blando y a hacer su ataque al crono. Apenas le costó a Bagnaia hacer su vuelta rápida en 1:52.040, a solo 0.278 de la pole de último GP de Catar y que todavía es el récord absoluto de la pista. Quedaba la última hora por delante y ya nadie se acercó al registro del bicampeón de MotoGP, un piloto que acostumbra a no enseñar las cartas, pero que está volando esta pretemporada.

En este primer día dio la sensación de que a Jorge Martín le costó más seguir su ritmo. Y eso que hizo un buen simulacro de sprint al final, en el mismo horario que será la carrera. Pero en su ataque al crono se quedó a 220 milésimas de su rival, que estuvo intratable en el circuito de Losail.

Todas las marcas en el 'top 10'

Al margen de Bagnaia, la igualdad fue la tónica de esta penúltima jornada. Hubo doblete de Ducati en lo alto de la tabla, pero Aleix Espargaró con su Aprilia se quedó a solo 292 milésimas del tiempo del italiano, y tercero fue Brad Binder con la KTM, a 296. El sudafricano pudo haber reventado las crónicas en el último instante, pero se dejó tres décimas en el último parcial cuando venía rodando en vuelta rápida. Aunque las Ducati fueron mayoría en un circuito que les viene como anillo al dedo, situando a cinco pilotos entre los ocho primeros, tanto Honda (Johann Zarco noveno) como Yamaha (Fabio Quartararo décimo) permitieron el pleno de marcas en ese 'top 10' de la clasificación.

El que completó otro día en la sombra fue Marc Márquez, que a mitad de la sesión se dejó ver delante, segundo tras Viñales, pero que no logró cuadrar una vuelta rápida, en la faceta que más le está costando en su adaptación a la Ducati. El de Cervera concluyó el test decimosexto, a 919 milésimas del registro de Bagnaia, pero siendo una vez más uno de los pilotos más trabajadores, ya que solo tres completaron más de las 58 vueltas que dio el español. Con mención especial para el palizón de Acosta, que con 73 giros fue capaz de terminar una posición por delante de Márquez.

Este martes se celebrará la segunda y última jornada de entrenamientos en Losail, que pondrá fin a la pretemporada de MotoGP, que ya mira de reojo el próximo Gran Premio de Catar.

Jesús Gutiérrez