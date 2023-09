Pedrosa maravilla y conduce a Marc Márquez a la Q2

Dani Pedrosa se retiró como piloto oficial a finales de 2018, aunque desde el año siguiente siguió ligado a MotoGP como probador de KTM. Desde entonces ha hecho tres apariciones puntuales como 'wild card' y da la sensación de que cada una mejora a la anterior. Hace cuatro meses el tricampeón del mundo ponía al público de Jerez en pie tras un fin de semana donde siempre estuvo con los mejores, fue sexto en el primer sprint de su vida y séptimo en carrera. Nada mal para un piloto retirado cuyas expectativas, a priori, eran más bajas este fin de semana. «En Jerez jugaba en casa; ahora estamos en territorio Ducati», comentaba Pedrosa el jueves en rueda de prensa.

Su presencia en el circuito de Misano estaba justificada porque el lunes de la próxima semana habrá un test vital donde se verán por primera vez los prototipos de 2024. Y ahí no podía faltar el probador de la marca austríaca, que ya este viernes estrenaba un chasis de fibra de carbono que no llevaba ninguna otra KTM. Sin embargo, Pedrosa no ha venido hasta Italia solamente a probar novedades, y desde el primer minuto se le vio superenchufado. Lideró por momentos la clasificación de MotoGP y terminó el viernes con el tercer mejor tiempo. «Solo es viernes», apuntaba el catalán queriendo bajar el suflé.

Con habitual estilo fino y elegante, y sin cometer un solo error, Pedrosa clavó una vuelta rápida que le valdrá para estar este sábado en la lucha por la pole. Y ese giro no solo le clasificó a él para la Q2. También le sirvió a Marc Márquez para concluir la primera jornada sexto y saltarse su paso por la Q1, algo que no sucedía desde hacía cinco grandes premios. El de Cervera buscó en los últimos minutos del entrenamiento la rueda de su excompañero de box y rival, y aprovechando su rebufo logró un tiempo que parecía inalcanzable con una Honda a día de hoy. No hay más que ver dónde terminaron el resto de pilotos de la marca o su actual compañero, Joan Mir, 21º, y casi un segundo más lento que Marc.

Nada más concluir el último entrenamiento y cuando las MotoGP todavía estaban en la pista, Márquez se acercó a Pedrosa y le agradeció esa rueda salvadora ante los ojos de todos. «Más que dar las gracias, ha sido un gesto de auténtica admiración porque después de tantos años siga pilotando tan bien», matizaba después el de Cervera, a quien cuando entraba en el box su equipo le brindó una reveladora ovación. Difícil hacer más con tan poco.

Bagnaia sufre

Se rodó tan rápido en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de San Marino que los dos pilotos que terminaron por delante de Pedrosa rodaron por debajo del récord absoluto de la pista. El primer piloto de la historia que giró con una moto por debajo del 1'31 en Misano fue Maverick Viñales, aunque con el reloj ya a cero el piloto local Marco Bezzecchi mejoró una décima su tiempo y mantuvo el honor de las Ducati en casa.

Cinco de las diez motos clasificadas este viernes para la Q2 son Ducati. Y dos de ellas las pilotan dos españoles, Jorge Martín y Álex Márquez, que consiguieron su plaza sin sufrir. El que tuvo más problemas fue el campeón Pecco Bagnaia, que logró una séptima posición 'in extremis' después de mantener un perfil bajo todo el día (en el primer entrenamiento de la mañana había clasificado vigésimo). Las secuelas físicas del accidente de Montmeló son evidentes para el ganador los dos últimos años en este circuito. «No ha sido fácil, me costaba mover la pierna en la moto y he tenido que cambiar mi estilo de pilotaje en las curvas de derechas», explicaba el actual líder de MotoGP.

Peor suerte corrió el triunfador del último gran premio, Aleix Espargaró, que se fue al suelo en los instantes finales cuando trataba de mejorar una duodécima posición que le condena a disputar la repesca de la Q1. Allí coincidirá con su hermano Pol, undécimo este viernes, y que curiosamente se había ido también al suelo pocos minutos antes y en la misma curva. Todavía habrá margen para solucionarlo este sábado. Por la mañana se disputarán las sesiones cronometradas de MotoGP, que definirán la parrilla de la carrera sprint, que se celebrará partir de las 15:00 horas.