Doblete de los Márquez y Bagnaia se desespera

Los hermanos Márquez ratificaron las buenas sensaciones de pretemporada y lideraron el primer viernes del año en el circuito de Buriram. El curso 2025 arrancó a las tres de la mañana, hora peninsular española, cuando salieron las Moto3 a pista; y casi un par de horas después se encendieron por primera vez las MotoGP en el marco de un gran premio. Un primer entrenamiento libre para recuperar sensaciones y para confirmar lo visto hace dos semanas en esta pista. Que Marc Márquez lo tiene clarísimo en este inicio de temporada. El de Cervera prácticamente lideró la sesión de inicio a fin y acabó con el mejor tiempo en esa primera toma de contacto.

Pero la práctica importante del viernes es la segunda, la que clasifica directamente a los diez primeros para la Q2 y donde todas las motos calzan el neumático blando y los pilotos se ponen en modo ataque al crono. Esos diez últimos minutos del día dejaron las primeras pinceladas reales de la situación actual de la categoría. Ya no era un test, donde cada equipo seguía su propia estrategia, ni tampoco un entrenamiento libre donde se trabaja más de cara al ritmo de carrera. En esta 'Q0' todos los pilotos pusieron toda la carne en el asador, conscientes de la importancia de clasificar directo para la Q2 y quitarse el marrón de la repesca de la Q1.

Marc Márquez se puso el mono de trabajo y desde la primera salida se puso al frente de la tabla. Quedaba todavía otro juego de neumáticos en los minutos finales y hubo un poco de confusión con las banderas amarillas, por las primeras caídas del año apretando. Pero el ocho veces campeón del mundo volvió a bajar el crono y cuando pensaba que sería suficiente apareció su hermano Álex para birlarle esa primera posición por apenas 52 milésimas. El pequeño de la saga confirmaba también su gran momento de forma y su excelsa pretemporada, donde había dominado dos de los tres test de MotoGP. Un aperitivo de lo que puede ser un mano a mano entre los hermanos Márquez en la jornada del sábado, con la calificación y la carrera al sprint.

Bagnaia se mete en problemas

La primera gran sorpresa de la temporada la protagonizó Pecco Bagnaia, con una 13ª posición que le deja fuera provisionalmente de la Q2. Podría considerarse anecdótico este resultado, teniendo en cuenta que, en su último giro, y cuando venía mejorando el tiempo de Márquez, se encontró en mitad de la trazada a su compatriota Morbidelli que le estorbó claramente y tuvo que abortar su intento de vuelta rápida, con el consiguiente cabreo del bicampeón. Habrá sanción para Morbidelli, seguro, pero no le quitará a Bagnaia el lío en el que se metió este viernes, por no clavar una vuelta rápida al principio y dejar los deberes para el último momento. Es cierto que el italiano acostumbra a ir de menos a más los viernes, pero no se le vio cómodo en toda la jornada, con varias salidas de pista.

Este primer día de gran premio también confirmó que la igualdad está de vuelta en MotoGP. Solo tres Ducati pasaron directos a la Q2, las de los hermanos Márquez y la de Morbidelli, en un top 10 donde hubo presencia de todas las marcas presentes en la categoría. Pedro Acosta fue el único representante de KTM, pero el murciano acabó tercero plantando batalla a los hermanos de Cervera. Cuarto terminó el compañero del ausente Jorge Martín, Marco Bezzecchi, y las otras dos Aprilia satélite también firmaron un gran viernes con la séptima posición de Raúl Fernández y la novena del rookie Ai Ogura. Y también hubo dos Honda entre los diez primeros, Joan Mir sexto y Johann Zarco décimo, y la Yamaha de Fabio Quartararo que fue octavo.

Por apenas 73 milésimas se quedó fuera de la Q2 directa Maverick Viñales, undécimo, y que tendrá que pelear su sitio en la Q1 donde estarán pilotos rápidos como Binder, Miller, Di Giannantonio, Rins, Bastianini o el propio Bagnaia. Solo los dos mejores tiempos pasarán a la sesión definitiva que decide las cuatro primeras filas de la parrilla.

También se celebró la primera jornada de entrenamientos en las categorías pequeñas. En Moto2 el más rápido fue el brasileño Diogo Moreira, por delante del madrileño Manu González. El favorito Arón Canet se fue al suelo y terminó este viernes undécimo, mientras que el debutante y campeón de Moto3, David Alonso, se estrenó en la cilindrada intermedia con un 21º puesto. Y en Moto3, el mejor tiempo del día fue para el italiano Matteo Bertelle, con el andaluz José Antonio Rueda como el mejor español, tercero.