Con Diogo Moreira vuelve la samba al Mundial

Jesús Gutiérrez Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Cuando el mítico Alex Barros ganó su última carrera en el año 2005 seguramente nadie imaginaba que el himno brasileño no volviese a sonar durante 18 años. Ahora el gigante sudamericano vuelve a estar en el foco del motociclismo gracias a Diogo Moreira, un talento forjado en las diferentes copas de promoción españolas y que debutó en el Mundial el año pasado. Ya se dejó ver en su estreno, pero se le resistía una victoria que por fin llegó en Indonesia y que, como comentaba después de romper a llorar en el podio, se le había hecho muy cuesta arriba. «El año pasado veía a los rookies ganar carreras y a mí no me salía. Yo mismo me metía mucha presión y no disfrutaba encima de la moto. Ahora estoy volviendo a disfrutar, a fluir en las carreras».

La carrera de Moto3 fue una locura desde antes incluso de apagarse los semáforos. Ya que el segundo en la general, Ayumu Sasaki sufrió una caída en la vuelta de formación y a pesar de que su equipo le arregló la moto en la misma parrilla, sufrió muchos problemas mecánicos desde la salida y se quedó sin puntuar. Desde el inicio, Dani Holgado se situaba en cabeza. Su objetivo era imponer su ritmo y hacer la selección delante. Cuando alguien le adelantaba, el alicantino recuperaba la posición al instante. Y en una de esas, cuando Moreira le había adelantado y recuperaba la posición, lo hacía excediendo los límites de pista y recibía su primera sanción de long lap a cinco vueltas del final. Holgado cumplía con la penalización, se iba al fondo del grupo delantero y remontaba para ponerse en cabeza a falta de dos vueltas. Sin embargo, Dirección de Carrera volvía a sancionar al español por otro adelantamiento fuera de la pista en la penúltima vuelta. Holgado ya no tenía tiempo material de cumplir con la long lap y le añadían tres segundos a su tiempo final, que le hacían bajar hasta la 14º posición. «Dos sanciones innecesarias. Gracias por joderme la carrera», se quejaba amargamente el piloto de Sant Vicent del Raspeig. El principal beneficiado con la situación era Jaume Masià, que no se metió en el lío de la última vuelta, en la que Moreira, Alonso y Muñoz se jugaron la carrera. Con una sexta posición y el pinchazo de sus rivales, el valenciano es más líder en la clasificación de Moto3, con 16 puntos de renta sobre Sasaki y 17 sobre Holgado.

Temas

Indonesia

Moto3