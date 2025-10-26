Álex Márquez lidera el triplete español en Malasia

Jesús Gutiérrez Domingo, 26 de octubre 2025, 06:59 | Actualizado 15:00h. Comenta Compartir

Por si quedaba alguna duda de quién manda en la categoría reina cuando no está el gallo del corral, Álex Márquez celebró su recién logrado subcampeonato de MotoGP con una nueva victoria, la tercera del año en el circuito de Sepang. Un domingo de liberación para el de Cervera, que se había quitado el peso de encima en el sprint del sábado cuando aseguró la segunda posición del campeonato. «Te da mucha tranquilidad tener ya todo sentenciado y de alguna manera disfrutas más encima de la moto. Es lo que quiero hacer en las dos carreras que quedan, volvemos a Europa delante de nuestra afición, así que ojalá poder despedir el año de la mejor manera», contaba el piloto español que incluso se había ofrecido a Ducati por si necesitaba probar alguna pieza de 2026, dado que su hermano Marc estará fuera de juego lo que resta de temporada.

A Álex el circuito de Sepang le debía una. Es una pista que le gusta, donde en su día había sentenciado el título de Moto2 en 2019, pero tenía una espinita clavada. En 2023 estuvo cerca de sumar su primera victoria en la clase reina, pero la gloria se la llevaría aquel día el italiano Bastianini, entonces en el equipo oficial Ducati. Lo bueno es que MotoGP le dio una segunda oportunidad al de Cervera, que tenía muy presente donde había fallado hace dos años. «Sabía que el inicio de la carrera era la clave, estar delante en las primeras vueltas y luego gestionar la ventaja, porque el asfalto degrada mucho y es mejor no tener una moto delante».

La estrategia la tenía clara el subcampeón de MotoGP y, aunque se le complicó en la salida cuando le adelantó Pedro Acosta, se mostró muy agresivo en esa parte de carrera, con sendos hachazos al piloto murciano todavía en la primera vuelta y a Bagnaia en la segunda, para ponerse en cabeza tirar con todo para abrir un hueco y luego manejar esas décimas que tenía de ventaja. Se encontró un aliado inesperado en la figura de Acosta, que le disputó la segunda posición al italiano y eso facilitó su escapada, pero conforme pasaban las vueltas, quedaba claro que Álex Márquez tenía todo bajo control en Sepang. «Ha salido el plan a la perfección. Quería regalarme a mí mismo esta victoria, que era la mejor manera de celebrar el subcampeonato».

Bagnaia, gafado

Después de su arrolladora victoria al sprint del sábado, se esperaba un Bagnaia más dominador, pero no pudo plantar cara al ganador de Sepang cuando éste le metió la Ducati satélite en la vuelta dos. El italiano se mantuvo casi toda la carrera por debajo del segundo de desventaja con respecto al líder, teniendo siempre por detrás la incómoda presencia de Acosta.

Sin embargo, justo cuando se completaba el ecuador de la carrera, el italiano empezó a perder ritmo y la distancia con Álex aumentó, al tiempo que veía amenazada la segunda posición por detrás. Acosta le adelantó a ocho vueltas del final y se escapaba con facilidad. Y faltando tres vueltas el italiano empezó a perder mucho tiempo, incapaz de tomar las curvas y tuvo que tomar el camino de los boxes porque su Ducati era inconducible. El problema estaba en su neumático trasero, que había perdido mucha presión por culpa de un pinchazo, provocado probablemente por una pieza de fibra de carbono que había quedado en el asfalto de alguna caída previa. Mala suerte para el italiano, que al menos se iba de Sepang con mayor optimismo que con el que llegó, porque ganó el sprint y estaba para el podio en la carrera.

La retirada de Bagnaia facilitó el triplete español en el podio. Con un Pedro Acosta que hizo una de sus mejores carreras en MotoGP acabando a poco más de dos segundos de lograr su ansiada primera victoria en la clase reina. El murciano estaba feliz, como también lo estaba Joan Mir, tras una remontada que le situó en su segundo cajón en los cuatro últimos grandes premios. Sin duda, se va notando el paso adelante que ha dado la Honda en 2025, conteniendo a la Ducati de Morbidelli, que finalmente fue cuarta.

Quinto terminó Fabio Quartararo con la Yamaha, sexto fue Di Giannantonio, por delante de Bastianini, Marini, Binder y el japonés Ogura, la mejor Aprilia del día, décima, justo por delante de su compañero de marca, Bezzecchi. Se dio la circunstancia de que ninguno de los ganadores de los últimos tres grandes premios terminó la carrera: Bagnaia retirado, y Fermín Aldeguer y Raúl Fernández por sendas caídas.

En la clasificación general, resuelto ya el campeón y subcampeón, la lucha por el tercer lugar a final de curso se aprieta. Tras el cero de Bagnaia, Marco Bezzecchi recupera esa posición, con cinco puntos de ventaja sobre su compatriota y Acosta se mete de lleno en esa batalla, a 26 del italiano.

