Bagnaia ejerce de campeón y Aleix Espargaró sube al podio en los despachos

Hace exactamente un año, Pecco Bagnaia empezaba a ganar su primer título de MotoGP en el circuito de Assen. Con su triunfo en esta pista comenzaba una épica remontada en la que llegó a levantar 91 puntos a Quartararo. Una nueva victoria este domingo en la 'Catedral' del motociclismo permite al italiano irse de vacaciones con 35 puntos sobre Jorge Martín y 36 sobre Marco Bezzecchi, la mayor distancia en lo que llevamos de año. Sin ninguna duda, Bagnaia es el piloto a batir del campeonato y el máximo favorito a reeditar la corona de MotoGP.

Cierto es que con la inclusión de los sprints del sábado, la puntuación máxima que se puede conseguir en un fin de semana son 37 puntos, así que el de Turín todavía no cuenta con la ventaja psicológica de un gran premio de margen. Tan cierto como que la superioridad de Bagnaia esta temporada va más allá de sus resultados.

Cada fin de semana hay un baile de aspirantes en cabeza. En Assen el más rápido era Bezzecchi; y hace una semana Martín lo era en Sachsenring, pero el que nunca falla es Bagnaia. En realidad, fallar sí falló, porque se fue al suelo en las carreras de Argentina, Texas y Francia, pero en todas ellas siempre estaba delante. «Lo importante es ser el más fuerte, no el más rápido, y este año he ganado mucha constancia y he sido fuerte en todos los circuitos», explicaba el de Ducati.

Carrera de supervivencia

En unas condiciones de calor inusuales en estas latitudes, con casi 30 grados de temperatura ambiente y 50 sobre el asfalto, Assen fue un infierno para las MotoGP y solo terminaron 14 pilotos. Bezzecchi venía de dominar todas las sesiones de entrenamientos y de ganar el sprint del sábado. A priori era el favorito, sin embargo, Bagnaia dio un paso adelante el domingo y, aunque se vio sorprendido por la fulgurante salida de Brad Binder desde la segunda fila, en apenas tres vueltas recuperó el liderato y ya no lo soltó hasta el final de carrera.

Con un ritmo un segundo más lento que un sprint que se había disputado en condiciones más benévolas, Bagnaia rompió el grupo y se formó un cuarteto delantero con Binder, Bezzecchi y un Aleix Espargaró que sufría por mantenerse delante, porque su Aprilia tenía el alerón delantero descolgado por un toque en la salida con Marini.

Con tanto calor, si un piloto sigue a otro demasiado cerca lo que provoca es el sobrecalentamiento de su propio neumático delantero, con la consiguiente pérdida de agarre. Así que había que gestionar también la carrera y las gomas. Eso se vio en la remontada de Jorge Martín, que venía desde atrás con aire limpio y al que apenas le costó cazar al cuarteto delantero, pero se quedó bloqueado imposible de pasar en esas condiciones. Solo se podía buscar el fallo y esa fue la estrategia del mayor de los Espargaró para lograr el podio.

Bagnaia entró con más de un segundo de margen sobre sus rivales, Bezzecchi también tenía un colchón para ser segundo sin arriesgar. Pero Binder, que podía sentir el motor de Aleix pegado, tuvo que pilotar al límite hasta el final y enla última vuelta excedió los límites de pista, pisando el verde en la curva 8 y, aunque cruzó la línea de meta tercero, sería sancionado con una posición. El podio lo heredaría Aleix Espargaró, que se enteró cuando ya estaba completando la vuelta de honor.

«Como no podía pasar a Binder, me he pegado al máximo a él a ver si cometía un error por ir al límite, y lo ha cometido», comentaba exultante el piloto de Aprilia, que tras un duro inicio de año se iba al parón con el primer podio de la temporada, y prometía batalla en la segunda parte del año: «Creo que nuestra posición debe ser sí o sí ser la primera moto no Ducati y con ello, el objetivo del top 5 en el campeonato es real».

Jorge Martín era finalmente quinto y en un fin de semana difícil perdía con respecto a Bagnaia más puntos que los ganados con su espectacular doblete de Sachsenring. Aun así, el madrileño cerraba este triplete de carreras europeas satisfecho. «Me había propuesto estar en la batalla por el campeonato y estoy segundo en la clasificación, así que de momento objetivo cumplido».

Marc Márquez: retirada necesaria

Por detrás del quinteto de cabeza, Álex Márquez cruzaba la meta en sexta posición y no podía regalarle a su hermano un podio en uno de los días más difíciles de su carrera deportivo. Y es que, el domingo por la mañana, Marc Márquez anunciaba que se retiraba del GP de Países Bajos por culpa de las lesiones que arrastraba del fin de semana anterior, y que se habían agravado éste por culpa de otras dos caídas.

El octocampeón del mundo se despedía de Assen con una emocionante rueda de prensa: «Este mes y medio me va a venir como anillo al dedo. Necesito parar, rehacerme física y mentalmente porque estoy en uno de mis peores momentos de mi carrera deportiva. Pero me ayuda mucho que estoy en uno de mis mejores momentos a nivel personal y eso es lo que me está salvando y a lo que me agarro para darle la vuelta a esta situación».

MotoGP se va de vacaciones y no regresará hasta el primer fin de semana de agosto en el circuito de Silverstone, un parón más que necesario para un Márquez que necesita hacer borrón y cuenta nueva.