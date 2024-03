Dani Holgado, victoria y liderato en Moto3

Moto3 abrió la jornada del Gran Premio de Portugal en una carrera que se dividió en tres actos. En el primero, el poleman de la categoría, José Antonio Rueda, rompió el pelotón en las diez primeras vueltas con un ritmo arrollador. La intención del jovencísimo piloto sevillano era escaparse en solitario, porque tenía ritmo para ello, pero lo que consiguió fue reducir el grupo delantero a seis unidades. Superado el momento Rueda, recogió su testigo David Alonso, que pasó al ataque en el ecuador de la carrera dando un nuevo estirón al grupo. De hecho, el hispano colombiano buscó también la escapada y llegó a tener un segundo de ventaja con sus rivales. Sin embargo, a falta de cinco vueltas fue absorbido por el grupo. Y en ese momento apareció el ganador de Moto3, Dani Holgado.

«He dejado el peso de la carrera a Rueda y Alonso, que tenían más ritmo que yo al inicio porque iban con neumático blando. Yo he sabido esperar mi momento y he atacado cuando he visto que era más fuerte», dijo Holgado. El de Sant Vicent del Raspeig leyó a la perfección la carrera y se puso al frente en los últimos giros, con otro cambio de ritmo al que solo pudo salir Rueda. En la anterior cita de Catar, Holgado también había entrado primero en la última vuelta y perdió la carrera en la curva final en un mano a mano con Alonso. Esta vez, la película iba a ser bien diferente y el alicantino se defendió con uñas y dientes de un rival que no encontró el hueco en ese último sector que tan bien se le había dado todo el fin de semana. Al menos, Rueda consiguió su mejor resultado como piloto mundialista.

La victoria de Holgado tenía premio para él, ya que le situaba al frente de clasificación provisional de Moto3. Y es que el líder hasta Portimao, David Alonso, se vino abajo en el tramo final de la carrera por la caída del neumático y de hecho, perdió el podio en favor de Iván Ortolá. El valenciano fue el encargado de cerrar el triplete español.