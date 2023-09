El momento Alonso

Desde que el campeonato volvió del parón veraniego, se han disputado cuatro grandes premios y en todos David Alonso ha sido protagonista. En Gran Bretaña logró su primera victoria mundialista partiendo desde la última posición en la parrilla. Luego en Austria se fue al suelo cuando lideraba la carrera. El pasado domingo en Cataluña volvió al escalón más alto del podio con un adelantamiento que recordó al que Rossi le hizo en su día a Lorenzo en la última curva del circuito de Montemló. Y este fin de semana hizo su particular 'hat trick' después de robarle la cartera a dos de los veteranos de la categoría pequeña, Jaume Masià y Deniz Öncü.

«Hoy un podio ya estaba bien, porque los dos de delante estaban mucho más fuertes, pero en las últimas curvas ha habido lío, veía que se iban largos en la frenada y me he colado por dentro. Había que anticipar la maniobra y que salga bien, pero hoy he sido listo», comentaba el piloto residente en Torrejón del Rey (Guadalajara) con la inocencia propia de sus 17 años.

Y es que el peso de la carrera lo llevaron en todo momento Masià y Öncü. Primero el valenciano, que trató de escaparse en solitario de inicio. Y después del turco, que evitó la fuga y tomó el mando a partir del ecuador de la prueba. Su cambio de ritmo final terminaba de separar el grano de la paja, conformándose un cuarteto que sería el que se jugaría la carrera. Aunque el sevillano David Muñoz, el cuarto integrante del grupo delantero, no pudo estar en la batalla de la última vuelta.

Todo se decidió a falta de tres curvas, Öncü se defendía de Masià y ambos apuraron tanto la frenada de la antepenúltima curva que se fueron largos, lo que aprovechó Alonso para meterse por el interior; y defender su posición en las dos últimas curvas, ante la impotencia de Masià y Öncü, que le acompañaron en el podio.

El pinchazo del piloto alicantino Dani Holgado, desdibujado todo el fin de semana y sin puntos (16º) comprime una clasificación general que sigue liderando, aunque con solo 4 puntos de ventaja sobre el japonés Sasaki, 12 sobre Masiá, 17 sobre Öncü y 21 sobre el triunfador en Misano, David Alonso que, por qué no, se ha ganado el derecho a soñar con el título de Moto3.