Márquez supera el trauma de la curva tres

Jerez es un trazado no muy largo. No llega a los cuatro kilómetros y medio, con una recta de apenas 600 metros y en el que los pilotos del Mundial de motociclismo están muy acostumbrados a rodar, desde muy pequeños. Una vuelta lanzada en MotoGP se hace en el entorno del minuto y 37 segundos, así que las diferencias suelen ser escasas. Y en una categoría tan apretada sacar una décima más o menos en un giro veloz puede ser fundamental de cara a la carrera del domingo, para la que las posiciones de parrilla suelen ser cruciales, también por las dificultades para adelantar.

«No me quita el sueño la 'pole' del sábado, pero sí que es muy importante estar en primera o segunda fila, porque en Jerez es muy difícil adelantar. Yo con esta moto voy rápido y soy competitivo, pero me cuesta horrores adelantar», reconocía Aleix Espargaró, tercero en la primera jornada del Gran Premio de España, y que está cuadrando un muy buen inicio de temporada con la Aprilia. «Aunque me da rabia que haya llegado con 31 años, me da la sensación de que tengo una moto competitiva, pero no solo es la moto. Es que tengo un equipo competitivo que confía mucho en mí. Todo el pack me parece competitivo, más que nunca. En casa nunca he sido tan feliz en mi vida como ahora, así que creo que si pones todo en una balanza, esto hace que veamos al Aleix más competitivo de mi carrera. Nos acostumbramos rápido a lo bueno y nos olvidamos de dónde venimos, pero es que en cada sesión de cada circuito estoy entre los tres, cuatro o cinco mejores, y es para estar muy satisfecho. Pero en este mundo no hay tiempo prácticamente para alegrarse y hay que pensar en más y en la siguiente», reconoció este viernes Espargaró.

El piloto de Granollers finalizó por detrás de Fabio Quartararo, líder de la categoría y ganador de las dos carreras de 2020 en el trazado andaluz, y de Pecco Bagnaia, el más rápido, y un piloto que acostumbra este año a impactar a una vuelta. Logró una tremenda 'pole' en el primer gran premio de Catar, y no se llevó la de Portugal porque le cancelaron una vuelta por una bandera amarilla, que señalizaba la caída de otro piloto en una de las curvas del trazado. En Jerez rebajó con neumático nuevo 1.3 segundos lo hecho con usado, una barbaridad. Aunque esto, el liderar una clasificación, también puede tapar la realidad, porque en términos de ritmo no fue el italiano el mejor, terminando un punto por detrás de Quartararo y Espargaró. También de su compatriota Franco Morbidelli (cuarto) e incluso de pilotos que brillaron menos, como los de Honda. De Takaaki Nakagami, que sí que pudo firmar un buen sexto, del invitado Stefan Bradl (undécimo) e incluso de Marc Márquez, decimosexto, sí, aunque sin probar la vuelta rápida dentro de un plan de economía de esfuerzos tras la prueba del regreso en Portugal.

«Ya teníamos planeado un poco después de hablarlo con Alberto Puig, Emilio Alzamora y Santi Hernández para este fin de semana intentar cambiar un poquito la estrategia de Portimao para ver si de esta manera podemos llegar en mejores condiciones al domingo y hoy por eso hemos dado pocas vueltas, guardando energía. Sobre todo con el neumático nuevo no intento sacar más de lo que siento, porque es ahí donde consumo más energía y es probar lo que hay que probar dando las vueltas justas, pero mañana ya sí que tengo que empezar a entrenar y dar vueltas para ver si el domingo me puedo sentir un poco mejor que en Portimao», comentó Márquez.

Al piloto de Repsol Honda, el único que no mejoró su registro en la segunda sesión, le tocó volver a pasar por la fatídica curva tres, aquella en la que se lesionó el pasado curso, un momento que sí que tuvo un punto especial para el campeón español. «Era uno de los puntos del fin de semana, volver a pasar por esa curva tres, y sí que la primera vez que he pasado, lógicamente, he ido con cuidado. No te voy a engañar y, bueno, he tardado dos o tres vueltas en pasar normal, aunque después del primer libre he comparado y me sentía bien. Me sentía cómodo como siempre comparado con el resto de las Honda y específicamente en ese punto era el más rápido. Perdía en otros puntos de la pista, pero en ese en concreto era el más rápido», se congratuló. Tampoco consiguió colocar entre los diez mejores, los que provisionalmente pelearían por la 'pole', Joan Mir, acostumbrado a sufrir en ese arte de la vuelta rápida, un grupo en el que sí entró su compañero Álex Rins, octavo, y Maverick Viñales, quinto.