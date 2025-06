Abián Santana arrasa en Jerez y mira a la Copa de España

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 10 de junio 2025, 11:06 Comenta Compartir

Abián Santana suma y sigue en su carrera de triunfos y éxitos a los mandos de su BMW S 1000RR. El piloto de Ingenio se impuso el pasado fin de semana en la prueba de la Dunlop RR Cup 2025 celebrada en el Circuito de Jerez y lo hizo con una suficiencia absoluta respecto a sus rivales, redondeando una actuación magistral y que le anima a ponerse horizontes más ambiciosos, tal y como admite con satisfacción. «Desde antes de la grave lesión que sufrí en Estoril en 2021 no recordaba una carrera tan completa y, sin duda, me planteo ir el año que viene a la Copa de España, que sería dar un salto cualitativo«, desvela.

Abián rodó en Jerez a velocidad inalcanzable para el resto, hasta el punto de dar la última vuelta «mirando para atrás y a una mano». Tanto bajó el pie que algunos creyeron que había sufrido alguna avería en su moto, aunque con un calor asfixiante («61 grados en el asfalto») lo inteligente era evitar riesgos innecesarios y asegurar una victoria que ahora saborea de manera merecida y generosa.

A falta de dos pruebas para finalizar la temporada, en julio irá al Motorland de Aragón y en noviembre repetirá en Jerez, está a tiempo de revalidar su triunfo en el certamen, pues va segundo en la clasificación general, pese a la penalización que le supuso no poder acudir a la escala anterior en Madrid por motivos laborales.

Carrera de superaciones

Y todo con el inconveniente añadido, y ya asumido, de no poder entrenar como sus competidores por la falta de instalaciones en Gran Canaria. «En Valencia, donde fue la primera prueba de esta Dunlop RR Cup, y en la que quedé segundo, me subí a la moto después de seis meses. Aquí trato de no perder la forma haciendo cross y me he comprado un kart para mantenerme habituado a la velocidad, pero lo ideal sería poder sumar kilómetros con mi moto y, así, llegar a las competiciones con sensaciones más adecuadas. De todas formas, es lo que toca y ya me he tenido que acostumbrar a la fuerza«.

Ahora mira al frente cargado de expectativas y deseando «finalizar a lo grande el año» con el sueño de alargar su reinado y confirmar que está en condiciones de adentrarse en desafíos de mayor calado.