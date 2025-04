Luis Monzón regresa al WRC

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 8 de abril 2025, 10:05 Comenta Compartir

Después de muchos años, Luis Monzón vuelve a estar inscrito en un rally del Campeonato del Mundo. El grancanario disputará próximamente su cuarto rally del WRC y lo hace en casa, en un 49 Rally Islas Canarias que debutará a ese nivel del 24 al 27 de este mes de abril. Junto a José Carlos Déniz, que también encarará su cuarta prueba en este certamen, se pondrá a los mandos de un Citroën C3 Rally2 con el que competirá encuadrado en la categoría WRC2.

Para una ocasión tan especial, indudablemente subrayada en rojo en el calendario de todo aficionado, repasamos su trayectoria, y sus vínculos, con el 'Islas Canarias' y el WRC.

Su historia en el Rally

La historia de Luis Monzón y el hoy denominado Rally Islas Canarias se remontan a la segunda parte de la década de los 80. La primera vez que lo disputó fue en 1987 con un Renault 5 GT Turbo y ya, en 1990, logró ganar sus primeros tramos a los mandos de un Ford Sierra RS Cosworth de propulsión trasera. En 1992 se quedó a un paso de ganar la prueba con un Lancia Delta HF Integrale, logro que conquistó en 1994 al volante de un Ford Escort RS Cosworth a la edad de 27 años. En 2008, sobre un Peugeot 207 S2000, repitió el primer puesto, completando así sus dos triunfos absolutos en la clasificación internacional del evento grancanario.

A lo largo de todos estos años, y como resultados destacados, Luis Monzón logró acumular otras visitas al podio, como la segunda plaza de 1999 (Peugeot 306 Maxi Kit Car) y 2002 (Peugeot 206 WRC), o la tercera de 2013 (MINI JCW S2000) y 2016 (Citroën DS3 R5).

Ampliar

El piloto natural de Santa Brígida ha disputado 33 de las 48 ediciones celebradas y es uno de los dos únicos pilotos inscritos en 2025 que conoce lo que es ganar este Rally Islas Canarias. A lo largo de esa trayectoria ha ganado más de 70 tramos, el primero en 1990 y el último en 2022, situándose segundo en esa tabla sólo a espaldas de Carlos Sainz.

Su paso por el WRC

A los 25 años de edad, Luis Monzón debutó en el Campeonato del Mundo de Rallies coincidiendo con el Rally España – Cataluña de 1991. A los mandos de un Lancia Delta Integrale 16v acabó en la séptima plaza absoluta, la mejor posición de un piloto canario en una prueba del WRC. En ese mismo rally logró una sexta posición scratch en la especial 'Coll de Merolla', también, la mejor posición de un piloto de Canarias en un tramo cronometrado. Al término de esa temporada, y con un único rally a sus espaldas, terminó en el 48º lugar del Campeonato del Mundo de Rallies de 1991 con un total de 4 puntos, al mismo tiempo, la mejor marca de un canario al término de una temporada en el mundial.

Después de ese debut, Luis Monzón compitió en el icónico Rally Sanremo de 1994, pero no tuvo suerte y se vio obligado a abandonar en los primeros compases cuando pilotaba un Ford Escort RS Cosworth. Su tercera y última participación en el WRC fue en el Rally España – Cataluña de 1999. Allí volvió a ver la meta final, en este caso en la duodécima posición al volante de un Peugeot 306 Maxi Kit Car con el que consiguió ser el tercer mejor español en la clasificación.

Después de esas tres visitas al WRC, Luis Monzón afrontará su cuarto capítulo en el Mundial compitiendo en los tramos de casa en apenas tres semanas.

Monzón y la organización del Rally Islas Canarias

Si deportivamente el vínculo de Luis Monzón con el rally grancanario es más que apasionante, su paso por el comité organizador del mismo no le fue a la zaga. El de Santa Brígida empezó a dirigir esta prueba como promotor en la edición de 2002, logrando en 2010 un salto histórico y clave en los últimos años de la prueba.

Ese año consiguió que el Rally Islas Canarias ingresase en el extinto y apasionante Intercontinental Rally Challenge (IRC), una fase clave en la historia moderna de este evento deportivo. Con el paso al FIA European Rally Championship (FIA ERC) en 2013, y con la cita plenamente consolidada a nivel internacional desde 2016, abandonó esta faceta con una intachable hoja de ruta.

Ampliar

En el 49 Rally Islas Canarias, el copiloto de Luis Monzón, prácticamente ininterrumpido desde la temporada 1995, volverá a ser José Carlos Déniz. De Santa Brígida como su piloto, Déniz disputó en tres ocasiones el Rally España – Cataluña (1991, 1992 y 1999), por lo que con ocasión del 49 Rally Islas Canarias también encarará su cuarta prueba mundialista.

Tres veces campeón de España (1991, 2001 y 2013), ganó junto a Luis Monzón el Rally Islas Canarias de 2008, además de infinidad de rallies a nivel regional y nacional.

«Puedo decir que he visto crecer el rally, prácticamente, desde sus inicios, así que verlo en el Campeonato del Mundo es toda una satisfacción», reconoce Luis Monzón. «A pesar de que llevo casi 40 años compitiendo, me hace una ilusión enorme disputar esta edición, será algo histórico y desde el primer momento no lo dudé: quería estar en la salida», subraya el grancanario.

«Sé lo que ha trabajado la organización, y sé la importancia y el papel que deben jugar los aficionados para que esto sea un éxito y que el WRC pueda estar aquí por muchos años, así que este proyecto es una labor de todos», explica el piloto ganador de la prueba en 1994 y 2008.

Por otro lado, añadió que regresar al WRC le trae grandes recuerdos. «Nuestro debut en 1991, en una época muy diferente a la de ahora, es imborrable. El resultado de aquella semana, la afición volcada con todos los equipos canarios… es algo que está muy grabado en nuestro disco duro», señala. «Luego pude competir en un rally como el de San Remo, un clásico de la época, y de nuevo en Cataluña. Los resultados fueron dispares entre sí, pero la experiencia que sumamos nos ha servido de mucho», asegura el satauteño.

«Ahora, en 2025, mantengo las ganas de competir para ganar. Así preparo esta edición, sé que el nivel es altísimo, pero quiero mantener esa ilusión por respeto a los aficionados y por nosotros mismos», señala el del Citroën C3 Rally2. «Hemos hecho dos pruebas antes del Rally Islas Canarias y las sensaciones han sido inmejorables, tanto José Carlos como yo estamos deseando que empiece la prueba», sentencia el piloto español.

Este proyecto es posible gracias a Lopesan Hotel Group, Citroën Auto-Laca Canarias, Domingo Alonso Group y Fred. Olsen Express.