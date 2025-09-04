Todo listo para el rallysprint de Agüimes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:59 Comenta Compartir

En la tarde de este miércoles se puso en marcha de manera oficial la novena edición de esta prueba, con su presentación oficial en la Bocatería Mahepa-27 del Cruce de Arinaga. El acto lo presidió el concejal de Deportes de la Villa de Agüimes, Alberto Santana, que estuvo acompañado por el presidente de la FALP, Daniel Ponce, junto al anfitrión Javier Morales, presidente de la Escudería Fan Motor como organizador.

La presentación reunió a un buen grupo de aficionados y de medios informativos, así como algunos pilotos y copilotos de la zona. Morales aprovechó para dar las gracias a las instituciones, entidades y patrocinadores que participan en el Rallysprint de la Era del Cardón (Agüimes, Cabildo Insular GC, Mahepa-27, Archiauto, be-Next, FCA y FALP), especialmente al ayuntamiento que acoge el evento y ya van nueve ediciones. También mostró su satisfacción por la buena lista de 48 equipos, el competitivo grupo de favoritos y la alta participación de la Copa Faroga 1.6-Pastelería La Madera.

Para Ponce, esta prueba la califica como un buen arranque de la segunda parte de la temporada de automovilismo en Gran Canaria y puso en valor la seriedad organizativa del equipo de Fan Motor, que con antelación ha tenido todo preparado para esta cita del Campeonato de Las Palmas de la especialidad.

Alberto Santana declaraba que en un año han aumentado mucho sus conocimientos sobre este deporte y que ha sido muy fácil trabajar con Javier Morales para el montaje del rallysprint en todos sus aspectos, aprovechando para invitar a todos los aficionados a disfrutar este sábado y que lo hagan con la máxima responsabilidad en el cuidado de la seguridad y del respeto del entorno natural donde se desarrolla el tramo de la «Era».

Las verificaciones se realizarán entre las 16:30 y las 20 horas del viernes en el Recinto Ferial de Agüimes (Cruce de Arinaga), sede de la organización. Y el sábado se arranca desde la s8 de la mañana desde la zona de asistencia en este mismo lugar, con la primera de las seis pasadas al popular y selectivo tramos de la Era del Cardón en sus dos sentidos. A las 18:30 horas está prevista la ceremonia de entrega de trofeos.