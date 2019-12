La artista que susurra a los robots

Hay más, por ejemplo la humanoide AI-DA, la primera artista robot del mundo, o el AGLAE, un acelerador de partículas que trabaja en el Museo del Louvre, y... la susurradora de robots. Así se conoce a Madeline Gannon, artista, investigadora y ponente de una Master class by SEAT en Sónar+D 2019, el Congreso Internacional de Creatividad y Tecnología.

432.500 dólares. Es la cantidad por la que se adjudicó un cuadro pintado por un algoritmo en una subasta en la sala neoyorquina Christie’s. La obra “Portrait of Edmond de Belamy” es solo uno de los últimos ejemplos de cómo la tecnología y la inteligencia artificial se cuelan en una actividad que parecía reservada a los humanos, el arte.

¿Cómo te sientes, rodeada por 2.000 robots?

Es la primera vez que entro en una fábrica de coches y me rodeo de tantos robots. Me siento como una niña en una tienda de golosinas. Estoy muy emocionada de ver todas estas máquinas en funcionamiento a mi alrededor. Es increíble caminar por la factoría y verlos colaborando al mismo tiempo para fabricar algo tan complejo como un coche. Hasta ahora he trabajado con ellos en laboratorios, pero esto es a lo grande. Todo el edificio es un robot tridimensional.

¿Dónde y cómo se encuentran arte, innovación y tecnología?

A medida que avanzamos hacia el futuro, los robots se están convirtiendo en una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Como artista, diseñadora e investigadora quiero encontrar formas de mostrar que no sólo son útiles, sino que pueden ser significativos para nuestras vidas. Y ahí es donde entra el arte, para sondear realmente cuáles podrían ser esos futuros preferibles con las máquinas.

¿Y cómo lo haces?

Desarrollo formas de comunicación a través del lenguaje corporal, para crear una conexión entre nosotros y las máquinas. Cuando trabajo con un robot, lo que quiero es sorprender a la gente. Todos tenemos expectativas de lo que hacen, y quiero demostrar que existen muchas posibilidades de usar esta tecnología asombrosa, no sólo para la automatización, sino también para expandir y aumentar las capacidades humanas.

¿Qué ves en un robot?

Para mí es un ser con mente y músculos mecánicos. Miro a este grupo de robots soldando las carrocerías y los veo como hormigas trabajando con un fin común.

Con tu trabajo, te has ganado el apodo de la mujer que susurra a los robots...

¡Me encanta el apodo! Para mí, significa no solo hablarles, sino sobre todo escucharlos y espero que, a través de mi trabajo, más personas quieran involucrarse en robótica, arte y tecnología y pueda haber más susurradores de robots en el mundo.

¿Te ha gustado la visita a la planta?

Ha sido grandioso verlos trabajar. Y ver todas las herramientas que se agregan a ellos para ayudarlos en su trabajo. Ahora mi mente está dando vueltas con muchas ideas para instalaciones más creativas y artísticas. Me ha servido de inspiración para mi próximo proyecto, una colección de robots en mi casa, en Pittsburgh, capital de la robótica de EE.UU. Es la casa de mis sueños, con todo tipo de máquinas con las que jugar e interactuar nada más levantarme de la cama.