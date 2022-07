Sainz, sin palabras tras saltar del coche ardiendo: «Se van muchos puntos»

La cara de Carlos Sainz con la que miraba su Ferrari mientras este ardía lo resume todo. El ganador del GP de Gran Bretaña se veía obligado a volver a boxes después de que el motor del F1-75 dijera basta y protagonizase una espectacular hoguera. El susto fue tremendo, porque el coche quedó aparcado en una pendiente que le impidió frenar y Sainz tuvo que saltar de él en marcha mientras las llamas le rodeaban.

«He visto fuego en el coche he intentado salir, pero se iba hacia atrás. Estaba llamando a los comisarios para que vinieran a parar el coche y apagar el fuego, pero no sé por qué han tardado mucho en llegar y me he tenido que tirar un poco sin que el coche pudiese parar. Al final lo he conseguido parar, pero tendremos que ver cómo lo podemos hacer mejor en ese sentido para la próxima vez», aseguró, lanzando un mensaje claro a la FIA por la lentitud de los comisarios en comparecer allí.

La sensación de oportunidad perdida es clara. «Ha ido bastante bien la carrera, tenía bastante ritmo, sobre todo con la goma dura. Una pena, la verdad, no tengo muchas palabras porque son muchos puntos los que se nos van», se resignaba. Por el lado bueno, este domingo fueron netamente más competitivos que sus grandes rivales. «A Red Bull le teníamos ganada la partida, estaba para adelantar a Max fácil en la siguiente vuelta con DRS. Teníamos un primero y segundo asegurados. Y, sobre todo el ritmo, creo que ha sido de lo mejor del año hasta ahora, así que me quedo con lo positivo. Y sí, es una pena por el campeonato, pero es lo que hay», zanjó.

Alonso, optimista por su velocidad: «Es una buena sensación»

No es el resultado deseado, pero Fernando Alonso se queda con buenas sensaciones por el ritmo que tuvo en el GP de Austria. Salir último para acabar décimo y sumar un punto es un botín insuficiente, especialmente porque podría haber quedado mucho más arriba.

«Fue una carrera difícil, sobre todo salir tan atrás, teníamos muchísimo más ritmo pero íbamos todos en un tren de DRS y nadie adelantaba, así que perdimos bastante tiempo ahí», analizaba de manera escueta. «Me sentí mucho más rápido que los coches con los que estábamos luchando y eso es una buena sensación», admitió.

«Al final creo que podríamos haber acabado sextos, pero tuvimos que hacer otro 'pitstop' una vuelta detrás de otra porque tenía muchas vibraciones en los neumáticos, no sé qué pasaba y tuvimos que parar de nuevo», contó, sin entrar en muchos detalles, sobre esa investigación a la que le sometieron. «Tanto en Silverstone como aquí han sido mis dos mejores carreras; allí pudimos acabar quintos y aquí, décimos», resumió. Al menos sigue puntuando, pero la sensación de que son muy pocos los hace muy agridulces para el asturiano y sus seguidores.